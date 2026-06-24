Держава хоче окремо фінансувати соціальні гарантії для тих, хто забезпечує життєдіяльність громад під обстрілами

Законопроєкт передбачає окремий механізм фінансування соціальних гарантій для осіб, які забезпечують життєдіяльність населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15341 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення гарантій учасників забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій».

Документ є бюджетним супроводом до базового законопроєкту про статус учасників забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Його метою є створення бюджетно-правового механізму реалізації гарантій соціального захисту для осіб, які фактично та особисто виконують суспільно необхідні функції в умовах активних бойових дій.

У пояснювальній записці зазначається, що такі особи забезпечують роботу територіальних громад, державних і комунальних установ, об’єктів критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, медичних, транспортних, комунальних та інших базових сервісів. Водночас чинний Бюджетний кодекс не містить спеціальних механізмів фінансування відповідних гарантій соціального захисту.

Суть законодавчих змін

Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 87, 89 та 97 Бюджетного кодексу України, а також доповнити Кодекс новою статтею 103-7.

Ключова новела полягає у створенні окремого бюджетного інструменту фінансування гарантій соціального захисту нової категорії осіб — учасників забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Крім того, законопроєкт містить окремі зміни щодо продовження до 2037 року строку набрання чинності положеннями Бюджетного кодексу, які стосуються фінансування послуг патронату над дитиною та виплати допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Нові видатки державного бюджету

Законопроєктом пропонується доповнити пункт 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу новим підпунктом.

У законопроєкті пропонується передбачити державні програми забезпечення строкових гарантій соціального захисту осіб, яким відповідно до закону надано статус учасника забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Такі програми можуть включати фінансування виплат, компенсацій, страхування, медичної, психологічної, реабілітаційної, житлової, транспортної, евакуаційної, матеріально-побутової та іншої підтримки за рахунок коштів державного бюджету.

Місцевим громадам дозволять фінансувати програми підтримки

Змінами до статті 89 Бюджетного кодексу пропонується надати місцевим бюджетам право фінансувати відповідні програми підтримки.

Законопроєктом встановлюється, що місцеві програми і заходи із забезпечення строкових гарантій соціального захисту осіб можуть реалізовуватися щодо осіб, які фактично та особисто виконують або виконували відповідні функції в інтересах відповідної територіальної громади, комунальних підприємств, установ та організацій, об’єктів критичної інфраструктури комунальної власності або інших об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення відповідної громади.

Передбачається, що такі видатки можуть спрямовуватися на компенсаційні, гарантійні, страхові, медичні, психологічні, реабілітаційні, житлові, транспортні, евакуаційні, матеріально-побутові та інші заходи підтримки, безпосередньо пов’язані з фактичним та особистим виконанням зазначеними особами суспільно необхідних функцій на територіях активних бойових дій.

При цьому законопроєктом встановлюється, що фінансування здійснюватиметься в межах бюджетних призначень місцевих бюджетів, а також за рахунок субвенцій з державного бюджету, міжбюджетних трансфертів, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та інших джерел, не заборонених законом.

Запроваджується нова субвенція з державного бюджету

Окремою зміною законопроєкту є запровадження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування гарантій соціального захисту відповідної категорії осіб.

У законопроєкті пропонується передбачити субвенцію на забезпечення строкових гарантій соціального захисту осіб, яким відповідно до закону надано статус учасника забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій.

Для цього статтю 97 Бюджетного кодексу пропонується доповнити новим пунктом 3-1.

Нова стаття 103-7 Бюджетного кодексу

Окремою новелою є запровадження спеціальної статті 103-7, яка визначатиме порядок фінансування такої субвенції.

Законопроєктом встановлюється, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовується на фінансування заходів, передбачених законом, щодо осіб, яким надано відповідний статус.

За рахунок субвенції можуть здійснюватися видатки на компенсаційні, гарантійні, страхові, медичні, психологічні, реабілітаційні, житлові, транспортні, евакуаційні, матеріально-побутові та інші заходи підтримки, безпосередньо пов’язані з фактичним та особистим виконанням такими особами суспільно необхідних функцій на територіях активних бойових дій.

Законопроєктом встановлюється, що субвенція надається з урахуванням кількості осіб, яким надано відповідний статус, підтверджених періодів фактичного та особистого виконання ними функцій на відповідних територіях, характеру таких функцій, рівня безпекових ризиків, спроможності відповідних місцевих бюджетів та інших критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання і використання субвенції, розподіл її обсягу між місцевими бюджетами, перелік підтвердних документів, порядок звітування та контролю за цільовим використанням коштів визначатимуться Кабінетом Міністрів України.

Законопроєкт виключає автоматичне виникнення бюджетних зобов’язань

Однією з важливих змін є встановлення бюджетних запобіжників.

Законопроєктом передбачається, що видатки за рахунок субвенції здійснюються виключно в межах бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Також встановлюється, що надання особі статусу учасника забезпечення життєдіяльності населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій за періоди, що передували набранню чинності законом, не є самостійною підставою для виникнення бюджетних зобов’язань за минулі бюджетні періоди, крім випадків, прямо передбачених законом про Державний бюджет України або окремою бюджетною програмою.

Патронат над дитиною пропонують фінансувати за чинною моделлю до 2037 року

Окремим положенням законопроєкту пропонується внести зміни до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Документом передбачено заміну в його прикінцевих положеннях цифр «2027» на цифри «2037».

У пояснювальній записці зазначено, що така зміна має усунути ризик одночасної дії норм Бюджетного кодексу, які по-різному визначають джерела фінансування видатків на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.

Отже, законопроєкт спрямований на створення бюджетної основи для реалізації гарантій соціального захисту осіб, які забезпечують життєдіяльність населення, функціонування держави та критичної інфраструктури на територіях активних бойових дій. Крім того, документ пропонує відтермінувати до 2037 року зміну моделі фінансування послуг патронату над дитиною та відповідної соціальної допомоги, зберігши чинний порядок їх фінансування.

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