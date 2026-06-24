Государство хочет отдельно финансировать социальные гарантии для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность громад под обстрелами

Законопроект предусматривает отдельный механизм финансирования социальных гарантий для лиц, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15341 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно финансового обеспечения гарантий участников обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий».

Документ является бюджетным сопровождением базового законопроекта о статусе участников обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Его цель — создание бюджетно-правового механизма реализации гарантий социальной защиты для лиц, которые фактически и лично выполняют общественно необходимые функции в условиях активных боевых действий.

В пояснительной записке отмечается, что такие лица обеспечивают работу территориальных громад, государственных и коммунальных учреждений, объектов критической инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, медицинских, транспортных, коммунальных и других базовых сервисов. В то же время действующий Бюджетный кодекс не содержит специальных механизмов финансирования соответствующих гарантий социальной защиты.

Суть законодательных изменений

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 87, 89 и 97 Бюджетного кодекса Украины, а также дополнить Кодекс новой статьей 103-7.

Ключевая новелла заключается в создании отдельного бюджетного инструмента финансирования гарантий социальной защиты новой категории лиц — участников обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Кроме того, законопроект содержит отдельные изменения относительно продления до 2037 года срока вступления в силу положений Бюджетного кодекса, касающихся финансирования услуг патроната над ребенком и выплаты помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Новые расходы государственного бюджета

Законопроектом предлагается дополнить пункт 9 части первой статьи 87 Бюджетного кодекса новым подпунктом.

Предлагается предусмотреть государственные программы обеспечения срочных гарантий социальной защиты лиц, которым в соответствии с законом предоставлен статус участника обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Такие программы могут включать финансирование выплат, компенсаций, страхования, медицинской, психологической, реабилитационной, жилищной, транспортной, эвакуационной, материально-бытовой и иной поддержки за счет средств государственного бюджета.

Местным громадам разрешат финансировать программы поддержки

Изменениями в статью 89 Бюджетного кодекса предлагается предоставить местным бюджетам право финансировать соответствующие программы поддержки.

Законопроектом устанавливается, что местные программы и мероприятия по обеспечению срочных гарантий социальной защиты лиц могут реализовываться в отношении лиц, которые фактически и лично выполняют или выполняли соответствующие функции в интересах соответствующей территориальной громады, коммунальных предприятий, учреждений и организаций, объектов критической инфраструктуры коммунальной собственности или других объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения соответствующей громады.

Предполагается, что такие расходы могут направляться на компенсационные, гарантийные, страховые, медицинские, психологические, реабилитационные, жилищные, транспортные, эвакуационные, материально-бытовые и иные меры поддержки, непосредственно связанные с фактическим и личным выполнением указанными лицами общественно необходимых функций на территориях активных боевых действий.

При этом законопроектом устанавливается, что финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных назначений местных бюджетов, а также за счет субвенций из государственного бюджета, межбюджетных трансфертов, международной технической помощи, благотворительной помощи и других источников, не запрещенных законом.

Вводится новая субвенция из государственного бюджета

Отдельным изменением законопроекта является введение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам для финансирования гарантий социальной защиты соответствующей категории лиц.

Предлагается предусмотреть субвенцию на обеспечение срочных гарантий социальной защиты лиц, которым в соответствии с законом предоставлен статус участника обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий.

Для этого статью 97 Бюджетного кодекса предлагается дополнить новым пунктом 3-1.

Новая статья 103-7 Бюджетного кодекса

Отдельной новеллой является введение специальной статьи 103-7, которая будет определять порядок финансирования такой субвенции.

Законопроектом устанавливается, что субвенция из государственного бюджета местным бюджетам направляется на финансирование мероприятий, предусмотренных законом, в отношении лиц, которым предоставлен соответствующий статус.

За счет субвенции могут осуществляться расходы на компенсационные, гарантийные, страховые, медицинские, психологические, реабилитационные, жилищные, транспортные, эвакуационные, материально-бытовые и иные меры поддержки, непосредственно связанные с фактическим и личным выполнением такими лицами общественно необходимых функций на территориях активных боевых действий.

Законопроектом устанавливается, что субвенция предоставляется с учетом количества лиц, которым предоставлен соответствующий статус, подтвержденных периодов фактического и личного выполнения ими функций на соответствующих территориях, характера таких функций, уровня рисков безопасности, финансовой способности соответствующих местных бюджетов и других критериев, определенных Кабинетом Министров Украины.

Порядок и условия предоставления и использования субвенции, распределение ее объема между местными бюджетами, перечень подтверждающих документов, порядок отчетности и контроля за целевым использованием средств будут определяться Кабинетом Министров Украины.

Законопроект исключает автоматическое возникновение бюджетных обязательств

Одним из важных изменений является установление бюджетных предохранителей.

Законопроектом предусматривается, что расходы за счет субвенции осуществляются исключительно в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий бюджетный период.

Также устанавливается, что предоставление лицу статуса участника обеспечения жизнедеятельности населения, функционирования государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий за периоды, предшествовавшие вступлению закона в силу, не является самостоятельным основанием для возникновения бюджетных обязательств за прошлые бюджетные периоды, кроме случаев, прямо предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины или отдельной бюджетной программой.

Патронат над ребенком предлагают финансировать по действующей модели до 2037 года

Отдельным положением законопроекта предлагается внести изменения в Закон Украины от 20 декабря 2016 года № 1794-VIII «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Документом предусмотрена замена в его заключительных положениях цифр «2027» на цифры «2037».

В пояснительной записке отмечается, что такое изменение должно устранить риск одновременного действия норм Бюджетного кодекса, которые по-разному определяют источники финансирования расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Таким образом, законопроект направлен на создание бюджетной основы для реализации гарантий социальной защиты лиц, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование государства и критической инфраструктуры на территориях активных боевых действий. Кроме того, документ предлагает отсрочить до 2037 года изменение модели финансирования услуг патроната над ребенком и соответствующей социальной помощи, сохранив действующий порядок их финансирования.

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