Верховный Суд отказался признавать частную монополию на дизайн служебного удостоверения НПУ

Верховный Суд объяснил пределы авторских прав в споре из-за дизайна бланка служебного удостоверения Нацполиции.

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Если графический образец служебного удостоверения утвержден государственным органом для выполнения его официальных функций, государство не может зависеть от воли частного владельца авторских прав при выполнении своих функций, поскольку это противоречит принципам конкуренции и эффективности публичных закупок.

На это указал Верховный Суд в деле относительно дизайна бланка служебного удостоверения Национальной полиции.

Государственное полиграфическое предприятие заявило, что именно оно создало графический дизайн удостоверения и имеет на него авторские права.

Предприятие требовало:

прекратить использование этого дизайна другим государственным учреждением (дизайн бланка служебного удостоверения НПУ, который разрабатывался истцом);

взыскать убытки в виде упущенной выгоды.

В ответ другая сторона подала встречный иск и просила:

признать недействительным свидетельство о регистрации авторского права;

установить отсутствие авторских прав у истца.

Что решили суды

По результатам нового рассмотрения дела хозяйственный суд первой инстанции первоначальный иск удовлетворил, а в удовлетворении встречного иска — отказал.

Суд апелляционной инстанции указанное решение отменил и принял новое решение, которым в удовлетворении первоначальных исковых требований отказал, а встречные исковые требования удовлетворил.

КХС ВС, рассмотрев кассационные жалобы сторон, отменил постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения встречного иска, в частности, исходя из следующего.

Учитывая установленные обстоятельства и содержание Закона Украины от 23 декабря 1993 года № 3792-XII «Об авторском праве и смежных правах» (который применяется к отношениям в споре), правовая охрана изображения, которое является разработанным истцом произведением, как объекта авторского права прекратилась.

Утвержденный уполномоченным органом образец служебного удостоверения не может быть объектом частной собственности или коммерческих прав. Государство не должно зависеть от воли частного владельца авторских прав при выполнении своих функций, поскольку это противоречит принципам конкуренции и эффективности публичных закупок.

Выводы суда апелляционной инстанции относительно эффективности избранного ГП способа защиты о признании недействительным свидетельства о регистрации авторского права на произведение и об удовлетворении этого требования являются ошибочными.

«В правовом государстве в порядке, способ и пределах, предусмотренных законодательством с соблюдением процедуры, утвержденный уполномоченным органом образец служебного удостоверения — графическое изображение не может быть объектом частной собственности или коммерческих прав таким образом, который ограничивает государственные институты в его использовании для выполнения своих функций. Другое понимание привело бы к монополии отдельного юридического лица частного права, зависимости государства от воли владельца имущественных авторских прав на графическое изображение, что противоречило бы, в частности, правовым принципам экономической конкуренции, эффективности публичных закупок, создало бы условия для ограничения прав государства в выборе поставщика для удовлетворения потребностей государства в обеспечении служебными удостоверениями государственных учреждений.

Признание отсутствия у автора имущественных прав на произведение является ненадлежащим способом защиты, если не установлена их передача в принадлежность другому лицу.

Применение недействительности регистрации в сфере интеллектуальной собственности как способа защиты эффективно для тех случаев, когда для приобретения исключительного права применяется регистрационная система приобретения прав, а в других случаях такой способ не прекращает нарушение гражданских прав и интересов и не восстанавливает их», — Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

Постановление КХС ВС от 23 июня 2026 года по делу № 910/19775/23.

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