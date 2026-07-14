Верховный Суд пересмотрит подход к похищению денег через банкоматы и платежные карты

Судьи должны ответить на принципиальный вопрос: можно ли ввести в заблуждение банкомат и достаточно ли этого для квалификации преступления как мошенничества.

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Можно ли считать мошенничеством снятие наличных через банкомат с помощью поддельной банковской карты, если ни один человек не передавал средства добровольно? Этот вопрос стал предметом нового рассмотрения Верховного Суда.

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда передала дело №755/8937/21 на рассмотрение Объединенной палаты ККС, предложив отступить от предварительного заключения другой палаты Верховного Суда. Если новый подход будет поддержан, это может существенно изменить практику квалификации преступлений с использованием платежных карт и других современных электронных платежных средств.

Предмет спора

Предметом рассмотрения стало дело гражданина Польши, которого суды предыдущих инстанций признали виновным в ряде уголовных правонарушений, связанных с использованием скиммингового оборудования, изготовлением поддельных платежных карт, несанкционированным вмешательством в работу компьютерных систем и завладением средствами клиентов банка. По материалам производства, обвиняемый устанавливал на банкоматы специальные устройства для считывания информации с платежных карт и скрытые камеры для фиксации PIN-кодов.

Полученные данные использовались для изготовления дубликатов банковских карт, с помощью которых в дальнейшем снимались средства со счетов потерпевших. Днепровский районный суд Киева квалифицировал такие действия, в частности, по части третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. С таким подходом согласился и апелляционный суд. Однако во время кассационного пересмотра Верховный Суд подверг сомнению именно юридическую природу такого преступления.

Почему Верховный Суд подверг сомнению квалификацию как мошенничества

Ключевой вопрос, который должна решить Объединенная палата Кассационного уголовного суда, заключается не в способе угона средств, а в том, можно ли считать техническую систему объектом обмана в понимании уголовного закона. Согласно части первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины, мошенничеством является завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Именно обман является обязательным признаком состава этого уголовного преступления. С правовой точки зрения он предусматривает влияние на волеизъявление человека, находящегося в заблуждении, добровольно передает имущество или соглашается на доступ к нему. Именно на этом акцентировала внимание коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда.

В определении указано, что обман или злоупотребление доверием могут быть направлены только на лицо, имеющее волю и сознание и способное принимать решения по распоряжению имуществом. Технические устройства, компьютерные системы или банкоматы таких свойств не обладают, а потому не могут быть введены в заблуждение в уголовно-правовом смысле этого понятия.

Суд обратил внимание, что при снятии средств с использованием поддельной банковской карты ни владелец счета, ни работники банка не знают о проведении операции и не выражают никакой воли на передачу денег. Иными словами, владелец средств не передает их добровольно под влиянием ложной информации, как это происходит во время классического мошенничества. Напротив, деньги изымаются скрыто, а потерпевший узнает о потере уже после завершения сделки. Именно это обстоятельство, по мнению коллегии судей, является характерным признаком воровства, предусмотренного статьей 185 Уголовного кодекса Украины, а не мошенничества.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание, что изготовление дубликата банковской карты, получение PIN-кода или других реквизитов счета фактически является лишь способом получения доступа к чужому имуществу. В своем определении суд даже проводит интересную аналогию: использование поддельной платежной карты по юридической природе ничем принципиально не отличается от применения отмычки для открытия двери или иного технического средства проникновения в чужое имущество. То есть, способ получения доступа еще не определяет юридическую квалификацию преступления. Решающее значение имеет то, каким конкретно методом вышло изъятие имущества.

Именно поэтому Первая палата Кассационного уголовного суда пришла к предварительному выводу, что использование поддельной или похищенной платежной карты, а также незаконно полученных реквизитов настоящей карты может свидетельствовать не о мошенничестве, а о тайном похищении чужого имущества, то есть о краже.

Почему Верховный Суд решил пересмотреть собственную практику

Передача дела на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда не означает, что предыдущие судебные решения признаны неправильными. В Верховном Суде сформировались разные п одходы к применению одной и той же нормы уголовного закона. Согласно части второй статьи 434-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, если коллегия судей кассационного суда считает необходимым отступить от правового заключения, ранее сформулированного другой палатой Верховного Суда, дело передается на рассмотрение Объединенной палаты. Такой механизм призван обеспечить единство судебной практики. Именно такая ситуация возникла и по делу №755/8937/21.

Коллегия судей Первой судебной палаты прямо отметила, что не согласна с заключением, изложенным в постановлении Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 9 марта 2026 года по делу № 712/6681/23. По этому делу Верховный Суд пришел к выводу, что лицо, использовавшее похищенные персональные данные, финансовый номер телефона и другие электронные идентификаторы для проведения финансовых операций, фактически вводило в заблуждение автоматизированные банковские системы, которые воспринимали его как законного владельца счета. Именно поэтому такие действия были квалифицированы как мошенничество.

Однако Первая палата Кассационного уголовного суда подвергла сомнению саму возможность такого подхода. По мнению судей, автоматизированная система только выполняет заложенный алгоритм проверки реквизитов и не принимает самостоятельные решения по передаче имущества. Она не имеет собственной воли или сознания, а следовательно, не может быть введена в заблуждение в юридическом смысле этого понятия. Суд подчеркнул, что технический процесс авторизации сделки нельзя приравнивать к добровольному волеизъявлению человека, передающего свое имущество под влиянием обмана. Именно поэтому использование поддельной платежной карты или незаконно полученных реквизитов банковского счета, по мнению коллегии судей, следует рассматривать только как способ получения доступа к средствам, а не как способ их завладения обманом.

Другими словами, Верховный Суд фактически задал вопрос значительно шире, чем квалификация отдельного преступления. Судьям Объединенной палаты предстоит определить, может ли техническая система быть «потерпевшей» от обмана или понятие мошенничества всегда предполагает влияние исключительно на человека. Именно ответ на этот вопрос определит, по какой статье Уголовного кодекса будут в дальнейшем квалифицироваться подобные преступления.

Какие последствия может иметь решение Объединенной палаты Верховного Суда

Решение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 755/8937/21 может стать одним из ключевых ориентиров для всей судебной практики по преступлениям с использованием платежных карт, банкоматов и других электронных платежных систем. Если Объединенная палата согласится с позицией первой судебной палаты, правоохранительным органам и судам придется по-новому оценивать правовую природу таких действий. В центре внимания окажется не способ получения доступа к банковскому счету, а то, было ли имущество передано добровольно под влиянием обмана или изъято тайно без волеизъявления собственника. Такой подход может повлиять на квалификацию не только преступлений, связанных со скиммингом банковских карт, но и других случаев незаконного использования электронных платежных средств, реквизитов банковских счетов или цифровых идентификаторов.

В то же время важно понимать, что речь идет не об окончательном правовом заключении Верховного Суда. Передача дела на рассмотрение Объединенной палаты свидетельствует только о существовании различных подходов к применению уголовного закона, требующих согласования. Согласно части шестой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заключения по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, учитываются другими судами при рассмотрении аналогичных дел. Поэтому будущее решение Объединенной палаты будет иметь значение не только для этого уголовного производства, но и для формирования единой практики квалификации преступлений в сфере использования современных платежных технологий.

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