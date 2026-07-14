Короткие выходные не помогут — сколько времени нужно для восстановления во время отпуска

Люди, которые даже в отпуске продолжают думать о рабочих письмах, незавершенных задачах или постоянно проверяют сообщения, рискуют вернуться домой еще более истощенными и приблизиться к профессиональному выгоранию.

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Многие люди после возвращения из отпуска чувствуют усталость, хотя должны были бы набраться сил. Как объясняют психологи, причина часто заключается не в выборе места отдыха, а в его продолжительности и невозможности полностью отвлечься от рабочих дел.

Отдых нужен не только для улучшения самочувствия, но и для поддержания психического здоровья и продуктивности. Временная пауза помогает восстановить энергию, лучше справляться с трудностями, улучшает концентрацию и повышает мотивацию.

В то же время люди, которые даже во время отпуска проверяют рабочие сообщения, думают о незавершенных задачах или письмах, могут вернуться к работе еще более измотанными. Такой подход, по словам специалистов, приближает к профессиональному выгоранию.

Исследования показывают, что нескольких выходных или короткого перерыва недостаточно для полного восстановления. Оптимальная продолжительность отпуска составляет примерно две недели.

Люди часто используют первые несколько дней, чтобы освоиться и привыкнуть к новому ритму. Только через неделю они по-настоящему начинают отключаться от работы и чувствовать преимущества отдыха. Двухнедельный перерыв позволяет действительно восстановиться как физически, так и психологически. Первый и последний дни отпуска обычно проходят в сборах, дороге и решении организационных вопросов. Поэтому полноценный отдых начинается только через несколько дней после начала перерыва.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине работники во время военного положения могут воспользоваться не только ежегодным основным отпуском с сохранением заработной платы, но и несколькими видами отпусков без сохранения зарплаты. Право на такие отпуска и условия их предоставления определяются законодательством.

Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-IX, а также положениям Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «Об отпусках», стандартная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для работников составляет 24 календарных дня.