Не только ежегодный отпуск — какие виды отдыха доступны работникам

В условиях военного положения срок ежегодного отпуска может быть ограничен.

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В Украине работники во время действия военного положения могут воспользоваться не только ежегодным основным отпуском с сохранением заработной платы, но и несколькими видами отпусков без сохранения зарплаты. Право на такие отпуска и условия их предоставления определяются законодательством.

Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-IX, а также положениям Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины «Об отпусках», стандартная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для работников составляет 24 календарных дня.

В то же время для отдельных категорий работников предусмотрена большая продолжительность отпуска.

В частности:

работники промышленно-производственного персонала угольной, сланцевой, металлургической и электроэнергетической промышленности имеют право на 24 дня отпуска с увеличением на 2 дня за каждые два отработанных года, но не более чем до 28 дней;

работники лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников и национальных парков могут получать до 28 календарных дней;

военизированный личный состав горноспасательных частей имеет право на 30 дней отпуска;

работники учреждений образования могут получать до 56 календарных дней в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом министров Украины;

лицам с инвалидностью I и II групп предусмотрено 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней.

При этом во время действия военного положения работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска, если это связано с необходимостью выполнения работ на предприятии и обеспечения его деятельности.

Законодательство предусматривает возможность получения нескольких видов отпусков без сохранения заработной платы. В частности, дополнительное право на неоплачиваемый отпуск имеют работники, которые:

выехали за пределы Украины;

получили статус внутренне перемещенного лица.

Такой отпуск может быть оформлен после использования 90 календарных дней предыдущего неоплачиваемого отпуска, предусмотренного Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-IX.

Второй отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику без ограничения продолжительности только по договоренности сторон. Для его оформления необходимо:

подать заявление работника;

получить согласие работодателя;

оформить соответствующий приказ руководства.

Такой отпуск может предоставляться:

любое количество раз;

на любой срок;

в течение всего периода действия военного положения.

При этом работодатель имеет право как согласовать, так и отказать в предоставлении такого отпуска.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (судья-докладчик по делу) и Галина Юровская разъяснили содержание Решения КСУ № 3-р/2026 по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Как отмечается, предметом конституционного контроля в этом деле были отдельные положения Закона, которыми определен порядок предоставления и переноса неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на послевоенный период, а также право работодателя предоставлять неиспользованные дни такого отпуска без сохранения заработной платы.

Суд защитил гарантии конституционного права на отдых уязвимых категорий работников, признав, в частности, неконституционным положение второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона, согласно которому «по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы», поскольку оно не обеспечивает предоставление лицам в возрасте до восемнадцати лет и лицам с инвалидностью оплачиваемого ежегодного основного отпуска, минимальная продолжительность которого превышает 24 календарных дня.