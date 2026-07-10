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Штрафы даже в собственной квартире: за какие нарушения жильцы могут заплатить до 3400 гривен

20:26, 10 июля 2026
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Совместной собственностью жителей многоквартирного дома есть лифты, подъезды, тамбуры, коридоры, лестничные клетки, технические помещения, инженерные сети и придомовая территория.
Штрафы даже в собственной квартире: за какие нарушения жильцы могут заплатить до 3400 гривен
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Владельцы квартир имеют право самостоятельно менять отделку своего жилья и делать ремонт, однако не все работы и действия разрешены законодательством. За нарушение правил пользования общим имуществом, несоблюдение тишины или требований пожарной безопасности жильцам могут грозить штрафы.

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Как говорится в Гражданском кодексе Украины, собственник жилья может без дополнительных согласований менять внутреннюю отделку квартиры. В частности, разрешено переклеивать обои, красить стены, укладывать плитку, а также менять напольное или потолочное покрытие.

В то же время при перепланировке необходимо убедиться, что изменения не касаются несущих стен и общих конструкций дома. К общему имуществу относятся бетонные перекрытия, стояки водоснабжения, канализации и отопления.

Отдельные ограничения действуют в отношении системы теплоснабжения. Жильцам запрещено самостоятельно переносить или демонтировать радиаторы, а также устанавливать оборудование другой мощности без согласованного проекта.

Штрафы за личные вещи в коридорах

Общей собственностью жильцов многоквартирного дома являются лифты, подъезды, тамбуры, коридоры, лестничные клетки, технические помещения, инженерные сети и придомовая территория.

Поэтому оставлять личные вещи в местах общего пользования запрещено. Шкафы, старая мебель, велосипеды и другие предметы в коридорах или тамбурах могут стать нарушением правил пожарной безопасности.

За такие нарушения для граждан предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен. Для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей сумма штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен.

Штрафы за курение в подъезде

Курение запрещено в подъездах, лифтах, тамбурах, на лестничных клетках и в других помещениях общего пользования многоквартирных домов.

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 51 до 170 гривен.

Если табачный дым с балкона или из окна регулярно попадает к соседям и мешает им пользоваться жильем, они могут требовать устранить такие препятствия.

Штрафы за шум и ремонт в запрещенное время

В жилых домах действуют правила соблюдения тишины. Громкая музыка, пение, крики и другие источники шума запрещены с 22:00 до 08:00.

Для ремонтных работ установлены дополнительные ограничения. В будние дни шумный ремонт нельзя проводить с 21:00 до 08:00. В праздничные и нерабочие дни работы, создающие шум, запрещены в течение всего дня без согласия жителей прилегающих квартир.

Перед началом ремонта собственник или арендатор жилья должен предупредить соседей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», шум от ремонтных работ, громкая музыка или шумная компания у соседей могут существенно мешать спокойному отдыху дома. Если такие нарушения происходят в ночное время или в выходные и праздничные дни, виновных лиц могут привлечь к административной ответственности.

Допустимый уровень шума зависит от времени суток, дня недели и особенностей территории. Для жилых домов средний допустимый уровень шума составляет от 30 до 45 децибел.

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дом штраф / штрафы гражданский кодекс

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