Директор или бухгалтер в отпуске: кто и как может подписывать электронную отчетность

В случае временного отсутствия руководителя предприятия, налоговая отчетность подписывается в определенной последовательности.

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В случае временного отсутствия директора или главного бухгалтера предприятие может обеспечить непрерывную подачу налоговой отчетности, делегировав право подписи другому уполномоченному лицу. Для этого необходимо заранее уведомить контролирующий орган.

Как предусмотрено п. 3 разд. III Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №557, для предоставления права подписи электронных документов другим лицам автор сообщает о них контролирующий орган, в котором состоит на учете. Это осуществляется путем подачи в электронном виде Сообщения о предоставлении информации относительно квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи по форме, определенной приложением 1 к Порядку.

В случае временного отсутствия руководителя предприятия, в частности из-за отпуска, отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законодательством возраста или больничного, налоговая отчетность подписывается в установленной последовательности. Сначала накладывается квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись главного бухгалтера, второй — подпись лица, указанного в Сообщении с типом подписи «Директор», а третьей — квалифицированная электронная печать, если она используется.

Если срок действия квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи лица, указанного в Сообщении с типом подписи «Директор» или «Бухгалтер», истек, такое лицо автоматически теряет право подписывать электронные документы.

В случае временного отсутствия главного бухгалтера из-за отпуска, отпуска по уходу за ребенком или больничного сформированная налоговая отчетность подписывается квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью руководителя предприятия и квалифицированной электронной печатью при ее наличии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило нюансы подписания удостоверяемых сделок, заявлений и других документов. Порядок совершения сделок, заявлений и их подписания регулируется, в частности, Гражданским кодексом Украины, Законом Украины «О нотариате» и Порядком совершения нотариальных действий, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 №296/5.

Когда вы подписываете документ у нотариуса, он проверяет подлинность вашей подписи, лично наблюдая за процессом. Если же вы подписали документ заранее, вам придется лично подтвердить, что подпись поставили именно вы. Для установления вашей личности нотариус использует документы, перечень которых определен статьей 43 Закона Украины «О нотариате».