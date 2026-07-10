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Во Львове мужчина стрелял в служебный автомобиль, чтобы помочь брату бежать из ВЛК — суд вынес решение

20:52, 10 июля 2026
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В суде военный полностью признал вину.
Во Львове мужчина стрелял в служебный автомобиль, чтобы помочь брату бежать из ВЛК — суд вынес решение
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Сиховский районный суд Львова признал виновным военнослужащего, который из травматического пистолета стрелял в служебный автомобиль группы сопровождения и пытался помочь своему брату сбежать по дороге на военно-врачебную комиссию. Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

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Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 464/1636/26, инцидент произошел 12 марта этого года на улице Стрыйской во Львове. Сотрудники группы сопровождения перевозили военнообязанного брата Юрия О. в медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии.

Юрий О. перекрыл дорогу служебному автомобилю Renault Master и заставил водителя остановиться. После этого он достал травматический пистолет Schmeisser и произвел один выстрел в воздух. Когда водитель начал сдавать назад, мужчина подошел к автомобилю и выстрелил в лобовое стекло.

После этого обвиняемый открыл задние двери автомобиля, направил оружие на одного из сотрудников группы сопровождения и приказал брату выходить и убегать. Братья попытались скрыться, однако их задержали.

В суде военнослужащий полностью признал свою вину. Он объяснил, что привез брату вещи, поскольку знал о его мобилизации.

«Увидев, как его заталкивают в автомобиль, и отношение к нему, он потерял самоконтроль и совершил указанные действия, о чем искренне сожалеет. Брат в настоящее время проходит военную службу, как и он», — говорится в приговоре.

Что решил суд

Суд признал Юрия О. виновным в хулиганстве с применением оружия и назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Вместе с тем мужчину освободили от реального отбывания наказания, установив трехлетний испытательный срок.

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