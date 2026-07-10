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У Львові чоловік стріляв у службове авто, щоб допомогти братові втекти з ВЛК — суд виніс рішення

20:52, 10 липня 2026
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У суді військовий повністю визнав провину.
У Львові чоловік стріляв у службове авто, щоб допомогти братові втекти з ВЛК — суд виніс рішення
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Сихівський районний суд Львова визнав винним військового, який із травматичного пістолета стріляв у службовий автомобіль групи супроводження та намагався допомогти своєму братові втекти дорогою на військово-лікарську комісію. Суд призначив йому 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим строком.

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Обставини справи

За матеріалами справи № 464/1636/26, подія сталася 12 березня цього року на вулиці Стрийській у Львові. Працівники групи супроводження перевозили військовозобов’язаного брата Юрія О. до медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії.

Юрій О. перекрив дорогу службовому автомобілю Renault Master та змусив водія зупинитися. Після цього він дістав травматичний пістолет Schmeisser і здійснив один постріл у повітря. Коли водій почав рухатися заднім ходом, чоловік підійшов до автомобіля та вистрілив у лобове скло.

Після цього обвинувачений відчинив задні двері автомобіля, навів зброю на одного з працівників групи супроводження та наказав братові виходити й тікати. Брати намагалися втекти, однак їх затримали.

У суді військовий повністю визнав свою провину. Він пояснив, що привіз братові речі, оскільки знав про його мобілізацію.

«Побачивши як його заштовхують в автомобіль та поведінку щодо нього, він втратив самоконтроль і вчинив зазначені дії, про що щиро шкодує. Брат на даний час проходить військову службу, як і він», — зазначено у вироку.

Що вирішив суд

Суд визнав Юрія О. винним у хуліганстві із застосуванням зброї та призначив йому 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Водночас чоловіка звільнили від реального відбування покарання, встановивши три роки іспитового строку.

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