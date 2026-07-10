В Резерв+ возобновили оформление отсрочки по инвалидности и обновление данных онлайн

Пользователи снова могут подать заявление на отсрочку и обновить данные об инвалидности через государственные реестры.

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В приложении Резерв+ снова стали доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные информационные системы.

Теперь пользователи снова могут:

подать заявление на отсрочку от мобилизации на основании инвалидности;

обновить данные об инвалидности в онлайн-режиме.

Кроме того, операторы территориальных центров комплектования и социальной поддержки снова получили возможность проверять соответствующие сведения через государственные реестры.

В Минобороны пояснили, что временная приостановка работы этих сервисов была необходима для предотвращения ошибок при обработке заявлений. Причиной стали некорректные ответы реестров социальной сферы, которые могли влиять на правильность обработки информации.

Как известно, функция подачи заявления на отсрочку на основании инвалидности и обновления соответствующих данных онлайн была недоступна с 24 июня.

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