  1. В Украине

В Резерв+ возобновили оформление отсрочки по инвалидности и обновление данных онлайн

16:53, 10 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пользователи снова могут подать заявление на отсрочку и обновить данные об инвалидности через государственные реестры.
В Резерв+ возобновили оформление отсрочки по инвалидности и обновление данных онлайн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении Резерв+ снова стали доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные информационные системы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Теперь пользователи снова могут:

  • подать заявление на отсрочку от мобилизации на основании инвалидности;
  • обновить данные об инвалидности в онлайн-режиме.

Кроме того, операторы территориальных центров комплектования и социальной поддержки снова получили возможность проверять соответствующие сведения через государственные реестры.

В Минобороны пояснили, что временная приостановка работы этих сервисов была необходима для предотвращения ошибок при обработке заявлений. Причиной стали некорректные ответы реестров социальной сферы, которые могли влиять на правильность обработки информации.

Как известно, функция подачи заявления на отсрочку на основании инвалидности и обновления соответствующих данных онлайн была недоступна с 24 июня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отсрочка Резерв+ инвалидность

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кандидат в ВСП и КСУ одновременно: юридические приоритеты профессора Ивана Назарова

Заседание Этического совета: кто претендует на должность члена ВСП от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Новые правила бронирования для бизнеса: что изменилось для строителей, перевозчиков и туроператоров

Строительные компании, перевозчики, туроператоры и предприятия, привлеченные к восстановлению и строительству фортификаций получили новые требования к договорам, опыту работы, кадровому обеспечению и документам, подтверждающим соответствие.

Конфискат под цифровым контролем: вернуть исполнительное производство из архива и не дать должнику спрятать активы теперь можно в один клик

Новый совместный приказ Министерства юстиции и Министерства финансов переводит процедуру распоряжения конфискованным таможней имуществом в цифровой формат.

Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

13 лет совместной жизни не гарантируют право на наследство: Верховный Суд разъяснил права сожителей

После смерти женщины её сожитель претендовал на квартиру, однако суд напомнил об установленной законом очередности наследования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]