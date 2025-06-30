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Удостоверение документов – когда подпись может поставить другое лицо

14:50, 30 июня 2025
Подпись — личный знак согласия, имеющий полную юридическую силу, особенно когда речь идет о важных документах, удостоверяемых нотариально.
Удостоверение документов – когда подпись может поставить другое лицо
Фото: unsplash
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило нюансы подписания удостоверяемых сделок, заявлений и других документов.

Порядок совершения сделок, заявлений и их подписания регулируется, в частности, Гражданским кодексом Украины, Законом Украины «О нотариате» и Порядком совершения нотариальных действий, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5.

Как нотариус убеждается в подлинности подписи и как действовать в особых жизненных обстоятельствах?

Когда вы подписываете документ у нотариуса, он проверяет подлинность вашей подписи, наблюдая за процессом лично. Если же вы подписали документ заранее, вам придется лично подтвердить, что подписали его именно вы. Для установления вашей личности нотариус использует документы, перечень которых определен в статье 43 Закона Украины «О нотариате».

Личные подписи сторон свидетельствуют о том, что каждая из сторон одинаково понимает значение, условия сделки и ее правовые последствия. Перед тем как вы поставите подпись, нотариус обязан предоставить вам возможность внимательно ознакомиться с полным содержанием документа.

Что делать, если человек не может подписать документ собственноручно?

Закон предусматривает решения для различных ситуаций, чтобы защитить права каждого гражданина.

Если человек по состоянию здоровья или болезни не может подписаться, по его поручению это может сделать другое лицо. Это происходит исключительно в присутствии самого человека и нотариуса. Причина, по которой лицо не смогло подписать документ, обязательно указывается в тексте сделки. Важно: лицо, которое подписывает документ вместо другого, не может быть стороной этой сделки или получать от нее выгоду.

Если глухой, немой или глухонемой человек является грамотным, он самостоятельно читает и подписывает документ. Если же подписание невозможно, обязательно присутствие сурдопереводчика. Он своей подписью удостоверяет, что содержание документа полностью соответствует воле и намерениям участника.

Если вы не владеете языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, текст документа должен быть переведен вам нотариусом или переводчиком (устно или письменно). Вы подписываете документ на том языке, которым владеете.

Важные аспекты, о которых стоит помнить:

Использование факсимильной подписи (штампа с подписью) категорически не допускается.

Для прозрачности и надлежащего учета информация о лицах, подписавших документ по поручению других (включая переводчиков), вносится в графу 3 реестра для регистрации нотариальных действий, а в графе 7 этого же реестра они ставят свои подписи.

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документы минюст Министерство юстиции Украины

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