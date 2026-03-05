В Верховной Раде предлагают снизить налог на аренду жилья до 7%

Для вывода рынка из тени налог за сдачу жилья в аренду хотят снизить с 23% до 7%.

В Верховной Раде работают над законопроектом, который призван урегулировать ситуацию на рынке арендованного жилья. Предварительно предлагается ввести налогообложение на уровне 7%.

По словам главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, сегодня сотни тысяч украинцев арендуют жилье, однако владельцы квартир не платят с этого налоги.

По ее словам, причина — высокий уровень налогообложения. Действующее законодательство предусматривает уплату около 23% налогов, что, по мнению депутатки, является слишком большой нагрузкой и стимулирует теневой рынок.

«Если говорить о справедливом налогообложении, то мы видим его на уровне 7%. Так, например, сейчас физические лица-предприниматели за свою недвижимость платят 5% как налог, 1% как военный сбор и еще 1% как кассовые расходы. Сейчас продолжается широкая дискуссия относительно рынка аренды на площадке Министерства развития общин и территорий, создана соответствующая рабочая группа», — отметила она.

К подготовке законопроекта привлечены:

Государственная налоговая служба Украины

Министерство финансов Украины

народные депутаты и эксперты.

По словам Шуляк, поступления в бюджет — это также финансирование заработных плат наших военнослужащих.

«Мы говорим о том, что первым шагом, если хотим обязательно регистрировать договоры аренды и вообще понимать, сколько таких операций осуществляется на рынке недвижимости, должно стать снижение налогов. Я думаю, что владельцы квартир нас в этом вопросе тоже поддержат. Ведь не стоит забывать, что поступления в бюджет — это финансирование заработных плат наших военнослужащих», — подчеркнула депутатка.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 13 февраля народные депутаты зарегистрировали законопроект №15031 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов физических лиц от предоставления в аренду объектов жилой недвижимости или их части».

Также в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №15031-1, который предлагает комплексные изменения в Налоговый кодекс относительно создания благоприятных условий предоставления жилья в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

