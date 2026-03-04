В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №15031-1, который предлагает комплексные изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для предоставления жилья в аренду внутренне перемещённым лицам (ВПЛ).

Что предусматривает базовый законопроект №15031

Как писала «Судебно-юридическая газета», 13 февраля народные депутаты зарегистрировали законопроект №15031 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов физических лиц от предоставления в аренду объектов жилой недвижимости или их части».

Законопроектом предлагается:

Уменьшить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 18% до 5% для доходов от аренды жилой недвижимости;

Не включать такие доходы в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика с 1 апреля 2026 года до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Проект №15031 также предусматривает, что с 1 апреля 2026 года и до 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, доходы от сдачи жилья в аренду не будут включаться в общий налогооблагаемый доход гражданина. Фактически это означает временное освобождение таких доходов от уплаты налога на доходы физических лиц.

Авторы законопроекта считают, что такой подход будет способствовать легализации рынка аренды, стимулировать заключение официальных договоров и в перспективе может обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счёт выхода рынка из тени.

Что предлагает альтернативный законопроект

Альтернативный законопроект №15031-1 предусматривает снижение налогов на доходы от аренды жилья и упрощение налоговых процедур, в частности речь идёт о:

уменьшение ставки НДФЛ с 18% до 5% для доходов от аренды жилья физическим лицам, в том числе ВПЛ;

уменьшение ставки военного сбора с 5% (а после завершения военного положения — с 1,5%) до 1;

сохранение льготы по налогу на недвижимое имущество (необлагаемая площадь от 60 до 180 кв. м в зависимости от типа объекта) при сдаче жилья в аренду физическим лицам;

упрощение декларирования — без обязанности указывать в годовой декларации другие доходы, информация о которых уже имеется у контролирующих органов или не влияет на размер налога.

Почему рынок аренды находится «в тени»

В настоящее время доходы от аренды жилья облагаются ставкой 18% НДФЛ и 5% военного сбора — всего 23%. По оценкам экспертов и профильных министерств, именно это является одним из факторов того, что почти 90% рынка аренды жилой недвижимости находится в тени.

При этом статистика свидетельствует о существенной разнице между различными моделями налогообложения:

в 2024 году почти 50 тысяч граждан сдавали имущество в аренду юридическим лицам. Юридические лица как налоговые агенты уплатили в местные бюджеты 1,3 млрд грн НДФЛ;

около 3,5 тысячи физических лиц самостоятельно задекларировали доходы от аренды и уплатили почти 100 млн грн НДФЛ;

более 52 тысяч физических лиц — предпринимателей на упрощённой системе налогообложения получали доходы от аренды, уплатив более 2 млрд грн единого налога.

При этом ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора — не единственная причина тенизации рынка аренды жилья.

При официальной сдаче жилья в аренду физическое лицо утрачивает право на льготу по уплате налога на недвижимое имущество. Такая льгота предусматривает необлагаемую площадь от 60 до 180 квадратных метров в зависимости от типа жилья.

Потеря этой льготы может приводить к дополнительному начислению налога на недвижимость — до 21 600 гривен в год, в зависимости от типа имущества, его расположения и ставки, установленной органом местного самоуправления.

ВПЛ и провал механизма субсидий

Особый акцент в пояснительной записке сделан на внутренне перемещённых лицах.

В 2025 году в рамках экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости найма жилья и компенсации части НДФЛ или единого налога и военного сбора (постановление КМУ от 25 октября 2024 года №1225) только 72 ВПЛ получили бюджетные субсидии.

Это при том, что в Украине официально зарегистрировано около 4,5 млн внутренне перемещённых лиц.

Таким образом, альтернативный законопроект разработан с целью комплексного урегулирования вопросов налогообложения, возникающих при предоставлении в аренду жилой недвижимости физическим лицам, в том числе внутренне перемещённым лицам.

Финансовые прогнозы

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета.

В то же время, при увеличении количества официально заключённых договоров аренды до 950 тысяч в год (что составляет 70% рынка), объём задекларированных доходов может вырасти до 150 млрд грн в год.

В таком случае поступления в местные бюджеты от уплаты НДФЛ могут увеличиться на 7,5 млрд грн, а в государственный бюджет от военного сбора — на 1,5 млрд грн.

Таким образом, альтернативный законопроект отличается от №15031 не только снижением ставок, но и предложением комплексного урегулирования — с сохранением имущественных льгот, уменьшением военного сбора и упрощением процедур декларирования, с отдельным акцентом на создание благоприятных условий для аренды жилья внутренне перемещёнными лицами.

