Ажиотаж на АЗС увеличил продажи на 50% и подтолкнул цены вверх

По оценкам экспертов, у сети достаточно запасов бензина и дизельного горючего.

Ажиотажный спрос на топливо в Украине на фоне новостей о войне в Иране и возможных рисках для мировых нефтяных поставок привел к резкому росту продаж и ускорению повышения цен на АЗС.

Как сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, за последние несколько дней реализация топлива через розничные сети выросла примерно на 50%, а на отдельных автозаправочных станциях — еще больше.

В то же время дефицита ресурса на данный момент нет. По оценкам Куюна, сети имеют достаточные запасы бензина и дизельного топлива, а после завершения холодного периода поставки дизеля даже увеличились.

Однако именно панические закупки опустошают резервы станций и вынуждают операторов оперативно корректировать цены.

«У нас есть дешевые запасы, но топливо выносят так быстро, что мы вынуждены ориентироваться на текущие высокие котировки, поскольку топливо по текущим мировым ценам пойдет в продажу не через 2 недели, а уже на следующей при таких темпах продаж», — цитирует эксперт топ-менеджера одной из крупнейших сетей.

«Мы вынуждены поднимать цены и фактически переориентировать клиентов на конкурентов, чтобы нас элементарно не “высушили” и мы не перешли исключительно на талоны», — продолжает представитель топливной сети.

В то же время председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что понимает: это бизнес, а бизнес — всегда бизнес, и его главная цель — прибыль.

При этом он обратился к представителям топливного рынка, отметив, что «в стране, где идет война и половина страны на генераторах, у такого мощного бизнеса, как ваш, есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для получения сверхприбыли».

«Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага.

Опомнитесь. Не вынуждайте обращаться в Антимонопольный», — заявил он.

