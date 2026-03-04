Доходы госбюджета за два месяца 2026 превысили 302 млрд грн: какие расходы стали приоритетными

Председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа сообщила, что за первые два месяца 2026 года доходы общего фонда госбюджета превысили 302 млрд грн, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале доходы общего фонда госбюджета без учета грантов выросли до 161,9 млрд грн, тогда как в январе они составляли 140,6 млрд грн. В целом за первые два месяца 2026 года в общий фонд бюджета от налогов, сборов и обязательных платежей поступило 302,5 млрд грн. Это почти на 16% (на 41,7 млрд грн) больше, чем за тот же период 2025 года.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, основными источниками наполнения государственного бюджета за два месяца были:

• импортный НДС (получено 87,7 млрд грн);

• НДС с произведенных в Украине товаров (58,8 млрд грн уже за вычетом возмещенного НДС);

• НДФЛ и военный сбор (61,4 млрд грн);

• импортный акциз (27,8 млрд грн);

• внутренний акциз (17,3 млрд грн);

• налог на прибыль (17,2 млрд грн);

• рентная плата (10,1 млрд грн);

• ввозная пошлина (8,9 млрд грн).

«Нужно учитывать, что бизнес продолжал работать в чрезвычайно сложной ситуации из-за обстрелов, отсутствия электроэнергии и тепла. Своей устойчивостью украинский бизнес обеспечивал проведение оборонных расходов», — подчеркнула глава комитета.

За два месяца 2026 года Украина получила и направила на проведение расходов 164,3 млрд грн международной помощи. Это преимущественно средства, поступившие в рамках инструмента ERA Loans.

От ОВГЗ на финансирование общего фонда госбюджета за два месяца направлено 125,8 млрд грн.

С начала 2026 года средства общего фонда государственного бюджета были использованы, в частности, на:

• оборону — 327,4 млрд грн или 59,9% всех расходов общего фонда;

• погашение долга (внутреннего и внешнего) — 108,1 млрд грн;

• социальную защиту и поддержку ветеранов (без публичных инвестиционных проектов) — 68,5 млрд грн;

• обслуживание долга (внешнего и внутреннего) — 49,4 млрд грн;

• базовую и дополнительную дотации + субвенции местным бюджетам (вместе) — 36,2 млрд грн;

• программу медицинских гарантий — 25,9 млрд грн;

• зарплату учителей в школах (с учетом повышения окладов на 30% и доплат) — 24,5 млрд грн.

«В целом расходы общего фонда государственного бюджета за январь-февраль проведены на почти 546,5 млрд грн. Это на 15,3% меньше плана, что, собственно, нормально в начале года и связано с подготовкой нормативных и тендерных документов для проведения капитальных расходов и не только», — резюмировала Роксолана Пидласа.

