  1. Суд инфо

ВККС напомнила судьям и кандидатам на должность судьи, что продолжается период ежегодного декларирования

11:13, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Декларация добропорядочности подается после подачи декларации родственных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
ВККС напомнила судьям и кандидатам на должность судьи, что продолжается период ежегодного декларирования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила действующим судьям и кандидатам, которые находятся в процедурах отбора или конкурсах на должность судьи, что продолжается период подачи деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также деклараций родственных связей и добропорядочности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Комиссия отметила, что декларация добропорядочности подается после подачи декларации родственных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Кандидатам, которые участвуют в нескольких процедурах одновременно, не нужно подавать отдельные ежегодные декларации родственных связей и добропорядочности для каждой из них, поскольку утвержденные формы являются универсальными и не требуют указания конкретной должности», — добавили в ВККС.

   

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС декларация декларирование электронная декларация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Став причиной ДТП – получил замечание: почему суд в Калуше освободил водителя от ответственности

Суд постановил, что нарушение ПДД доказано, однако наказание признано чрезмерным.

Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС: как будет работать механизм

Украина получит возможность привлекать резерв специалистов ЕС для реагирования на масштабные киберинциденты.

Освобождение с военной службы по решению суда: Рада включила законопроект в повестку дня сессии

Законопроект предлагает разрешить освобождение мобилизованных с военной службы, если суд признал призыв незаконным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]