ВККС напомнила судьям и кандидатам на должность судьи, что продолжается период ежегодного декларирования

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила действующим судьям и кандидатам, которые находятся в процедурах отбора или конкурсах на должность судьи, что продолжается период подачи деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также деклараций родственных связей и добропорядочности.

Комиссия отметила, что декларация добропорядочности подается после подачи декларации родственных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Кандидатам, которые участвуют в нескольких процедурах одновременно, не нужно подавать отдельные ежегодные декларации родственных связей и добропорядочности для каждой из них, поскольку утвержденные формы являются универсальными и не требуют указания конкретной должности», — добавили в ВККС.

