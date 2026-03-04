ВККС нагадала суддям і кандидатам на посаду судді, що триває період щорічного декларування

Декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала діючим суддям і кандидатів, які перебувають у процедурах добору або конкурсів на посаду судді, що триває період подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також родинних зв’язків та доброчесності.

Комісія зазначила, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Кандидатам, які беруть участь у кількох процедурах одночасно, не потрібно подавати окремі щорічні декларації родинних зв’язків та доброчесності для кожної з них, оскільки затверджені форми є універсальними й не потребують зазначення конкретної посади», - додали у ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.