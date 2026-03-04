  1. Суд інфо

ВККС нагадала суддям і кандидатам на посаду судді, що триває період щорічного декларування

11:13, 4 березня 2026
Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала діючим суддям і кандидатів, які перебувають у процедурах добору або конкурсів на посаду судді, що триває період подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також родинних зв’язків та доброчесності.

Комісія зазначила, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

«Кандидатам, які беруть участь у кількох процедурах одночасно, не потрібно подавати окремі щорічні декларації родинних зв’язків та доброчесності для кожної з них, оскільки затверджені форми є універсальними й не потребують зазначення конкретної посади», - додали у ВККС.

суддя ВККС декларація декларування електронна декларація

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

