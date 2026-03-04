  1. Суд інфо

Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Миколаєва: палає вагон потягу, є поранений

10:32, 4 березня 2026
Внаслідок ворожої атаки поранено одного співробітника Укрзалізниці.
Фото: mindev.gov.ua
У середу, 4 березня, росіяни атакували Миколаїв дронами. Внаслідок атаки пошкоджено вагон пасажирського потягу Укрзалізниці, одна людина отримала поранення. Про це повідомила Укрзалізниця.

«Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів», - заявили у компанії.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім підтвердив удар.

«Внаслідок атаки шахедів пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури. Виникла пожежа. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Всі служби працюють», - заявив він.

Фото: mindev.gov.ua

Миколаїв

