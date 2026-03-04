  1. Суспільство

4 березня – яке сьогодні свято та головні події

09:07, 4 березня 2026
4 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день інженерії.
Фото: shutterstock.com
У середу, 4 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

4 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день інженерії. Свято проголошене ЮНЕСКО 2019 року з метою підкреслити роль інженерів у досягненні Цілей сталого розвитку ООН. Саме інженерія допомагає поєднати науку, інновації та практичні рішення для добробуту суспільства. Цей день нагадує: інженерія — це не лише про техніку, а й про відповідальність за майбутнє планети.

Також 4 березня Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Його мета — привернути увагу до проблеми сексуальної експлуатації, торгівлі людьми та насильства, що порушують гідність і права людини.

А ще 4 березня Міжнародний день індустрії скрапбукінгу. Свято присвячене розвитку творчої галузі, що об’єднує виробників матеріалів, дизайнерів, майстрів і всіх поціновувачів мистецтва збереження спогадів. Скрапбукінг — це створення авторських альбомів, листівок і декоративних композицій із фотографій, паперу, вирізок, стрічок та інших елементів декору. 

4 березня святкують Міжнародний день ігрових майстрів. Це свято присвячене людям, які створюють та проводять рольові ігри — майстрів ігрових світів, сюжетів та пригод, відомих у настільних іграх і RPG. Цей день нагадує, що рольові ігри — це не лише розвага, а й мистецтво створювати світи, де кожен гравець стає частиною великої історії.

Також 4 березня Всесвітній день боротьби з ожирінням. Мета цього дня — привернути увагу до глобальної проблеми ожиріння, його наслідків для здоров’я та важливості профілактики.

Яке сьогодні церковне свято

4 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Герасима, що в Йордані. Подвижник V століття, один із найвідоміших пустельників Палестини. Народився в Лікії (Мала Азія), а згодом оселився в Йорданській пустелі, де заснував монастир поблизу річки Йордан. Він прославився суворим аскетичним життям, глибокою молитвою та мудрим духовним наставництвом братії.

Календар важливих подій за 4 березня

1152 рік — Фрідріх I стає наступним німецьким королем;

1386 рік — великого князя Литовського Ягайла обирають польським королем;

1472 рік — магістратура Республіки Сієна затверджує статут найстарішого банку у світі, що безперервно працює;

1493 рік — папа Римський Олександр VI видає буллу, за якою всі колонії Нового Світу розподілялись між Іспанією і Португалією по 50° західної довготи;

1750 рік — Кирило Розумовський стає гетьманом України;

1789 рік — вводять в дію Конституція США і федеральний уряд розпочинає діяльність за нинішньою системою правління;

1790 рік — адміністративна реформа ділить Францію на 83 департаменти;

1813 рік — морозиво вперше подають на офіційному прийомі;

1837 рік — Чикаго отримує статус міста;

1849 рік — ухвалюють нову конституцію Австрійської імперії; Буковину проголошують коронним краєм Габсбурзької імперії — герцогством Буковина;

1857 рік — Паризьким договором Британія визнає незалежність Афганістану;

1877 рік — німецько-американський винахідник Еміль Берлінер створює вугільний мікрофон; незалежно його винаходили Г'юз та Едісон;

1880 рік — нью-йоркська The Daily Graphic розміщує першу півтонову (а не гравійовану) репродукцію фотографії;

1918 рік — Українська Центральна Рада приймає ухвалу про реєстрацію громадянства України;

1939 рік — німецький уряд видає постанову, якою легалізовував примусове залучення до роботи єврейського населення Німеччини;

1950 рік — на екрани США виходить фільм Волта Діснея "Попелюшка" — перший повнометражний анімаційний фільм;

1955 рік — невелика японська фірма "Sony", новачок на ринку, розпочинає випуск кишенькових транзисторних приймачів;

1966 рік — Джон Леннон заявляє, що група "Beatles" стала популярнішою, ніж Ісус Христос;

1975 рік — Чарлі Чаплін посвячений у лицарі;

1989 рік — створюють українське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса;

1996 рік — Україна і Канада підписують договір про запобігання подвійного оподатковування бізнесменів;

2006 рік — відкривають 45-ту станцію Київського метрополітену — "Вирлиця";

2009 рік — Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира;

2013 рік — світова прем'єра українського фільму "Delirium" (режисер Ігор Подольчак) на Міжнародному кінофестивалі "Фанташпорту", Порту, Португалія;

2018 рік — отруєння Сергія Скрипаля у Солсбері, Велика Британія.

