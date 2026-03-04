США почали військову операцію проти наркокартелів в Еквадорі

Спільні дії військових США і Еквадору передбачають не лише морські перехоплення, а й координацію сухопутних операцій.

Сполучені штати Америки та Еквадор почали військову операцію проти наркокартелів.

Південне командування США (SOUTHCOM) повідомило, що 3 березня разом зі збройними силами Еквадору розпочало масштабну операцію проти транснаціональних наркотерористичних угруповань.

Військова операція стала відповіддю на десятиліття хаосу, який наркомафія сіяла в регіоні.

За словами генерала Френсіса Донавана, очільника SOUTHCOM, нинішні дії є «рішучими заходами» проти структур, які підривають безпеку всієї півкулі.

Наразі американські військові перехопили та завдали удару по судну-порушнику у східній частині Тихого океану. Судно рухалося «маршрутами наркотрафіку», які відтепер перебувають під цілодобовим вогневим контролем авіації та флоту США.

Спільні дії військових США і Еквадору передбачають не лише морські перехоплення, а й координацію сухопутних операцій для виявлення лабораторій та логістичних баз у джунглях.

«Ми боремося з тими, хто сіє терор і корупцію. Це битва за майбутнє громадян усієї півкулі», - йдеться у заяві SOUTHCOM.

Військові аналітики зазначають, що залучення США до прямих операцій в Еквадорі свідчить про зміну стратегії Білого дому. Це вже не просто «боротьба з наркотиками», а повноцінна антитерористична кампанія.

