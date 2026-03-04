США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре

Совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки и Эквадор начали военную операцию против наркокартелей.

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило, что 3 марта вместе с вооруженными силами Эквадора начало масштабную операцию против транснациональных наркотеррористических группировок.

Военная операция стала ответом на десятилетия хаоса, который наркомафия сеяла в регионе.

По словам генерала Фрэнсиса Донована, главы SOUTHCOM, нынешние действия являются «решительными мерами» против структур, которые подрывают безопасность всего полушария.

В настоящее время американские военные перехватили и нанесли удар по судну-нарушителю в восточной части Тихого океана. Судно двигалось «маршрутами наркотрафика», которые теперь находятся под круглосуточным огневым контролем авиации и флота США.

Совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций для выявления лабораторий и логистических баз в джунглях.

«Мы боремся с теми, кто сеет террор и коррупцию. Это битва за будущее граждан всего полушария», — говорится в заявлении SOUTHCOM.

Военные аналитики отмечают, что привлечение США к прямым операциям в Эквадоре свидетельствует об изменении стратегии Белого дома. Это уже не просто «борьба с наркотиками», а полноценная антитеррористическая кампания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.