  1. В мире

США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре

08:12, 4 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций.
США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки и Эквадор начали военную операцию против наркокартелей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило, что 3 марта вместе с вооруженными силами Эквадора начало масштабную операцию против транснациональных наркотеррористических группировок.

Военная операция стала ответом на десятилетия хаоса, который наркомафия сеяла в регионе.

По словам генерала Фрэнсиса Донована, главы SOUTHCOM, нынешние действия являются «решительными мерами» против структур, которые подрывают безопасность всего полушария.

В настоящее время американские военные перехватили и нанесли удар по судну-нарушителю в восточной части Тихого океана. Судно двигалось «маршрутами наркотрафика», которые теперь находятся под круглосуточным огневым контролем авиации и флота США.

Совместные действия военных США и Эквадора предусматривают не только морские перехваты, но и координацию сухопутных операций для выявления лабораторий и логистических баз в джунглях.

«Мы боремся с теми, кто сеет террор и коррупцию. Это битва за будущее граждан всего полушария», — говорится в заявлении SOUTHCOM.

Военные аналитики отмечают, что привлечение США к прямым операциям в Эквадоре свидетельствует об изменении стратегии Белого дома. Это уже не просто «борьба с наркотиками», а полноценная антитеррористическая кампания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о цифровой информации из-за дублирования терминов отправили на доработку

Комитет рекомендует доработать законопроект о технологической цифровой информации.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Украина получила доступ к Резерву кибербезопасности ЕС: как будет работать механизм

Украина получит возможность привлекать резерв специалистов ЕС для реагирования на масштабные киберинциденты.

Освобождение с военной службы по решению суда: Рада включила законопроект в повестку дня сессии

Законопроект предлагает разрешить освобождение мобилизованных с военной службы, если суд признал призыв незаконным.

Реформа AML: штрафы, ликвидация компаний и новые послабления для PEP

Банкам запретят автоматически отказывать PEP в услугах, а бизнесу будет грозить принудительный роспуск за ошибки в структуре собственности: новый этап сотрудничества с МВФ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]