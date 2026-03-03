  1. В Украине

Минимальные пенсии в Украине в марте: кто получит почти 8000 гривен

23:48, 3 марта 2026
В марте 2026 для работников горной отрасли в Украине действуют льготные условия пенсионного обеспечения.
В марте 2026 года для отдельных категорий украинцев действуют особые условия пенсионного обеспечения: они могут получать выплаты в размере 80% от своей заработной платы. Также для них установлен гарантированный минимальный уровень пенсии — не менее трёх прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

По информации Пенсионного фонда Украины, льготные нормы предусмотрены для работников горнодобывающей отрасли. Это касается лиц, которые:

  • работали в государственной военизированной аварийно-спасательной службе угольной промышленности в соответствии со Списком №1;
  • были заняты полный рабочий день на подземных работах по добыче угля, железной руды, руд цветных и редких металлов, марганца, урана, магния;
  • выполняли подземные работы на шахтостроительных предприятиях (Список №1);
  • являются членами семей работников, которые относились к указанным категориям.

Для этих лиц установлены сниженные требования к страховому стажу по сравнению с общими правилами. В частности:

- мужчины могут выйти на пенсию с 50 лет при наличии не менее 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет — подземные работы;

- женщины имеют право на пенсию с 50 лет при условии 20 лет стажа, из которых не ме нее 7,5 года — во вредных условиях.

Размер пенсионных выплат для этой категории составляет 80% от заработка, тогда как для большинства пенсионеров этот показатель достигает примерно 30%. При этом предусмотрена минимальная гарантия — не ниже трёх прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, пишет На пенсии.

После повышения прожиточного минимума в 2026 году до 2 595 грн минимальная пенсия шахтёров увеличилась: если в 2025 году она составляла 7 000 грн, то в 2026 году — уже 7 785 грн.

