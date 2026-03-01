  1. Видео
  2. / В Украине

Уклоняющимся планируют полностью заблокировать все счета и запретить ездить на автомобиле – нардеп Вениславский

17:49, 1 марта 2026
Нардеп Вениславский сообщил о возможных новых ограничениях для тех, кто не выполняет воинский долг, в ВР обсуждают обновление законодательства.
Уклоняющимся планируют полностью заблокировать все счета и запретить ездить на автомобиле – нардеп Вениславский
В Верховной Раде Украины рассматривают возможность введения дополнительных санкций для граждан, уклоняющихся от воинского учета или мобилизации. Среди предложенных мер – блокировка банковских счетов и запрет на управление транспортными средствами. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский. По его словам, эти инициативы пока находятся на стадии обсуждения.

«Когда гражданин Украины не выполняет свой конституционный долг, уклоняется от обновления, актуализации военно-учетных данных, не появляется по вызову в ТЦК, и таких негативных последствий нет, то это в воюющей стране точно недопустимая ситуация. Поэтому это один из элементов, который, я думаю, также будет проработан в процессе обновления, актуализации законодательства, связанного с выполнением конституционной обязанности — защиты Отечества. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться, а по результатам обсуждения будем смотреть, какое решение примет зал», — пояснил Вениславский.

Верховная Рада Украины ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

