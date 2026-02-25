Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

Ключевым критерием уголовно-правовой оценки является осознание лицом фатальности созданных им условий.

Разграничение между умышленным убийством (ст. 115 УК Украины) и оставлением в опасности, повлекшим смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины), остаётся одной из наиболее дискуссионных сфер уголовного права. Современная судебная практика всё чаще отходит от формального подхода «по результату смерти» и сосредотачивается на содержании умысла и характере созданных виновным условий.

Актуальность проблемы

В условиях военного положения и усложнения фактических обстоятельств уголовных производств суды всё чаще сталкиваются со сложными ситуациями, когда смерть потерпевшего наступает не мгновенно и не непосредственно от действия орудия преступления, а как следствие созданных условий (переохлаждение, кровопотеря, утопление, отсутствие медицинской помощи и т.п.).

Именно в таких делах возникает вопрос: имелся ли умысел на лишение жизни либо лишь умысел на неоказание помощи?

От ответа на этот вопрос зависит не только квалификация, но и принципиально различный уровень уголовной ответственности.

Общие уголовно-правовые подходы

Умышленное убийство, предусмотренное статьей 115 УК Украины, является преступлением с материальным составом и предполагает сочетание факта причинения смерти другому человеку с наличием умысла именно на лишение жизни. Такой умысел может быть как прямым, когда лицо желает смерти потерпевшего, так и косвенным — когда виновный осознаёт общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность или неизбежность смерти и сознательно допускает её наступление. Решающим для квалификации является внутреннее отношение лица к смертельному результату, а не способ его достижения.

Оставление в опасности, ответственность за которое установлена статьей 135 УК Украины, имеет иную правовую природу. Речь идёт об умышленном неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и не способному самостоятельно позаботиться о себе, при наличии реальной возможности такую помощь оказать. В данном составе преступления умысел охватывает именно бездействие, а не наступление смерти.

Таким образом, ключевое различие между указанными нормами заключается в направленности умысла: по статье 115 УК Украины он направлен на лишение жизни либо сознательное допущение смерти, тогда как по статье 135 УК Украины — на неоказание помощи, а летальный исход находится за пределами умысла.

Судебная практика как ориентир разграничения

Показательным в этом контексте является свежее решение Кропивницкого апелляционного суда, оставленное без изменений Верховным Судом от 11 февраля 2026 года по делу № 385/831/21.

Первоначально суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в оставлении в опасности и незаконном завладении транспортным средством.

В дальнейшем апелляционный суд отменил этот приговор и переквалифицировал действия на умышленное убийство из корыстных побуждений, установив, что обвиняемый под предлогом поездки заманил потерпевшего с целью завладения автомобилем, бесцельно перевозил его между населёнными пунктами, а затем в безлюдном месте у карьера силой вытащил из автомобиля, нанёс многочисленные удары по голове и туловищу, подтянул к краю склона и умышленно сбросил с высоты, оставив полураздетым в состоянии алкогольного опьянения при температуре около –10°С. Потерпевший получил переломы рёбер, множественные ушибы и ссадины и умер от переохлаждения спустя непродолжительное время. По мнению суда, это свидетельствует о создании обвиняемым условий, объективно представлявших реальную опасность для жизни потерпевшего, и подтверждает наличие умысла именно на лишение жизни, а не только на неоказание помощи.

Кассационный суд полностью согласился с такими выводами, и обвиняемому окончательно назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суды исходили из того, что правильная уголовно-правовая квалификация невозможна без комплексного анализа всей совокупности объективных признаков события: способа действий виновного, обстановки их совершения, времени и места, физического состояния потерпевшего, а также последующего поведения лица после причинения вреда. Именно сочетание этих элементов позволяет установить не только фактическую картину событий, но и содержание умысла.

В рассматриваемом деле суды установили, что обвиняемый применил к потерпевшему физическое насилие, переместил его в безлюдную местность, в зимний период сбросил с высоты и оставил в состоянии, объективно исключавшем возможность самозащиты и выживания. При таких условиях, несмотря на то что непосредственной причиной смерти стало переохлаждение, суд пришёл к выводу, что обвиняемый осознавал неизбежность гибели потерпевшего и сознательно допускал её наступление.

Фактически суды отказались от формального подхода, при котором решающее значение имеет лишь медицинский механизм смерти, и применили материальный подход к оценке умысла, ориентированный на анализ реального содержания поведения лица.

Практические последствия для квалификации

Сформированный судами подход имеет существенные практические последствия для квалификации насильственных преступлений. Прежде всего он разрушает распространённое представление о том, что причина смерти автоматически определяет способ убийства. Смерть от переохлаждения, утопления или кровопотери сама по себе не исключает умышленного убийства, если установлено, что именно виновный создал условия, при которых такой результат был предсказуемым и фактически неизбежным.

В то же время суды подчёркивают, что не каждое внешне пассивное поведение образует состав оставления в опасности. Если бездействию предшествовали активные действия, направленные на формирование смертельно опасной ситуации, ответственность может наступать за умышленное убийство, а не по статье 135 УК Украины. Таким образом, оценивается не изолированный эпизод неоказания помощи, а общая логика развития событий и причинно-следственная связь от первого действия виновного до наступления смерти.

Рекомендации для практиков

Для стороны обвинения это означает необходимость сосредотачиваться не только на фиксации телесных повреждений, но прежде всего на доказывании осознания лицом фатальности созданных им условий, в том числе посредством использования заключений экспертов о возможных временных пределах выживания потерпевшего, температурных факторах, физиологических возможностях организма в конкретной ситуации, а также анализа поведения виновного после события (пытался ли он скрыть следы, обращался ли за помощью, покинул ли место происшествия).

Для стороны защиты принципиально важно проверять, не основывается ли обвинение исключительно на предположениях об «очевидности» смерти. Необходимо анализировать, доказано ли, что лицо реально предвидело неизбежность гибели, а не лишь осознавало общую опасность своих действий. Особого внимания требует оценка альтернативных версий развития событий, возможности выживания потерпевшего при иных условиях, а также вопрос о том, не подменяется ли установление умысла ретроспективной оценкой тяжких последствий.

Такой подход способствует повышению стандартов доказывания по делам о преступлениях против жизни и обеспечивает более чёткое и обоснованное разграничение между умышленным лишением жизни и уголовно наказуемым неоказанием помощи.

Вывод

Современная украинская судебная практика демонстрирует переход от формального толкования составов преступления к оценочному анализу содержания умысла. Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности проходит не по способу наступления смерти, а по внутреннему отношению лица к её возможности.

Этот подход повышает качество квалификации, исключает искусственное «смягчение» ответственности и формирует более справедливый баланс между защитой жизни человека и принципом личной вины.

