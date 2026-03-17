Влияют ли нарушения при обыске на законность приговора — позиция КУС ВС

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, где обжаловались нарушения при осмотре жилья, допустимость доказательств, соблюдение права на суд присяжных и законность содержания под стражей.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 263 и статьей 348 Уголовного кодекса Украины, по кассационной жалобе стороны защиты на судебные решения судов первой и апелляционной инстанций.

Предметом пересмотра стали доводы относительно существенных нарушений требований уголовного процессуального закона и законности принятых решений.

Суть дела № 305/188/17

Лицо, ранее судимое приговором местного суда по части первой статьи 263 УК Украины с применением статьи 75 УК Украины, обвинялось в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Судами предыдущих инстанций установлено, что обвиняемый в неустановленное время незаконно приобрёл автомат АКМС калибра 7,62 мм и патроны к нему, которые без соответствующего разрешения переместил к месту своего проживания, где их хранил. В дальнейшем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он носил при себе указанное оружие и часть боеприпасов, которые были изъяты сотрудниками полиции, а другая часть — во время осмотра его жилища.

В тот же день, во время попытки задержания сотрудниками полиции, выполнявшими служебные обязанности, обвиняемый, осознавая их статус, произвёл не менее десяти выстрелов автоматными очередями в их направлении. В результате этого одному из сотрудников полиции были причинены телесные повреждения средней степени тяжести в виде огнестрельного ранения кисти с множественными переломами и повреждением сухожилий. После этого лицо было обезврежено и задержано.

Выводами экспертиз подтверждено, что изъятое оружие является боевым автоматическим нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, а патроны — боеприпасами военного образца.

В кассационной жалобе сторона защиты ссылалась, в частности, на нарушение права на рассмотрение дела судом присяжных, недопустимость отдельных доказательств, предвзятость свидетелей, нарушение порядка проведения следственных действий, нерассмотрение ходатайств стороны защиты, а также незаконность содержания под стражей.

Приговором местного суда лицо признано виновным по части первой статьи 263 УК Украины с назначением наказания в виде лишения свободы на срок пять лет и по статье 348 УК Украины — на срок одиннадцать лет. На основании части первой статьи 70 УК Украины путём поглощения менее строгого наказания более строгим определено окончательное наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы.

На основании статьи 71 УК Украины к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору, в связи с чем окончательно назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы.

Суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу и зачёл срок предварительного заключения из расчёта один день за два дня лишения свободы в соответствии с частью пятой статьи 72 УК Украины.

Постановлением апелляционного суда приговор местного суда оставлен без изменений.

Ключевые мотивы и выводы Верховного Суда

Суд кассационной инстанции исходил из того, что в соответствии со статьёй 433 УПК Украины проверяет правильность применения норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы, не исследуя фактические обстоятельства дела и не давая оценки доказательствам.

Доводы стороны защиты относительно противоречивости показаний свидетелей и ненадлежащести доказательств не подлежат проверке в кассационном порядке, поскольку касаются фактических обстоятельств и оценки доказательств.

Относительно доводов о нарушении правил подследственности Суд указал, что в соответствии со статьями 216 и 218 УПК Украины досудебное расследование осуществляется органом, под юрисдикцией которого находится место совершения уголовного правонарушения, а потому сам по себе факт работы потерпевшего в этом органе не свидетельствует о нарушении закона.

Относительно отсутствия видеофиксации следственных действий Суд указал, что на момент их проведения закон не предусматривал обязательной фиксации с помощью технических средств, а соответствующие изменения не имеют обратной силы во времени.

Доводы о недопустимости протоколов следственных экспериментов признаны необоснованными, поскольку такие действия проводились с воспроизведением обстановки события.

Относительно доводов о незаконности содержания под стражей Суд указал, что вопрос применения меры пресечения не является предметом пересмотра суда кассационной инстанции, мог быть обжалован в апелляционном порядке, однако надлежащим образом не обжаловался.

Кроме того, стороной защиты не доказано, каким образом указанные обстоятельства повлияли на доказанность вины, правильность квалификации действий или назначение наказания. Суд также учёл, что срок предварительного заключения был зачтён из расчёта один день за два дня лишения свободы, а поведение обвиняемого во время апелляционного рассмотрения было оценено как злоупотребление правом на защиту с целью затягивания производства.

Вместе с тем Суд согласился с доводами защиты о нарушениях при осмотре жилища, однако пришёл к выводу, что эти нарушения не являются существенными в понимании статьи 412 УПК Украины, поскольку не повлияли на правильность квалификации действий и доказанность вины, так как для квалификации действий по ч. 1 ст. 263 УК Украины достаточным является установленный судами факт незаконного ношения обвиняемым автомата и 24 патронов, изъятых при задержании, тогда как боеприпасы, изъятые при осмотре жилища, не влияют на квалификацию действий и выводы суда о доказанности вины.

Суд также обратил внимание, что применение меры пресечения после вступления приговора в законную силу не предусмотрено законом, а потому соответствующие требования защиты являются необоснованными.

С учётом изложенного Верховный Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебных решений и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

