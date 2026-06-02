Выполнено лишь 38% рекомендаций — Дмитрий Лубинец сообщил о проблемах с обустройством укрытий

18:15, 2 июня 2026
По словам омбудсмена, лишь 7 из 44 укрытий оснащены средствами пожаротушения.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выполнение рекомендаций по результатам мониторинга укрытий остается проблемным. По его словам, из 1 066 проведенных мониторинговых визитов было дано 3 996 рекомендаций, однако в среднем выполнено лишь около 38% из них в региональном разрезе.

Отдельно он подчеркнул, что наихудшая ситуация наблюдается с рекомендациями относительно доступности укрытий для людей с инвалидностью. Причиной этого, по его словам, является недостаток финансирования у балансодержателей объектов.

«Отдельная болезненная тема — это выполнение рекомендаций. Ситуация неутешительная. Только 15 из 53 объектов выполнили рекомендацию по аптечкам, по средствам пожаротушения — 7 из 44, запасам еды — 20 из 91», — отметил Лубинец.

Он добавил, что рекомендации по доступности для людей с инвалидностью выполняются хуже всего среди всех категорий.

По словам омбудсмена, во время проверок часто выясняется, что балансодержатели не принимают дополнительных мер для улучшения ситуации, ограничиваясь объяснением об отсутствии средств.

«Мы задавали вопрос: что вы сделали, чтобы привлечь финансирование или поддержку — обращение к правительству, международным партнерам? В большинстве случаев никаких действий не было», — отметил он.

Лубинец добавил, что вместо поиска решений часто приходят формальные ответы об отсутствии финансирования, после чего ситуация не меняется.

