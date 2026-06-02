В течение отопительного сезона объемы импорта электроэнергии выросли более чем втрое — НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что итоги прохождения зимнего максимума 2025–2026 годов свидетельствуют о последовательном росте объемов импорта в течение зимнего периода: с 414,9 тыс. МВт·ч в ноябре 2025 года до почти 896 тыс. МВт·ч в январе и рекордных 1,266 млн МВт·ч в феврале 2026 года.

«Увеличение импорта происходило в период наибольшей потребности энергосистемы в дополнительном ресурсе. Одним из ключевых инструментов для создания экономических предпосылок привлечения электроэнергии с европейских рынков стало расширение диапазона ценовых ограничений на рынке электрической энергии», — говорится в заявлении.

В частности, постановлением НКРЭКУ от 16 января 2026 года № 70 на период прохождения зимнего максимума потребления было установлено единое предельное ценовое ограничение на уровне 15 000 грн/МВт·ч в течение всех суток. После вступления в силу соответствующих изменений суточные объемы импорта демонстрировали устойчивую тенденцию к росту и в отдельные дни превышали 50 тыс. МВт·ч.

«После завершения отопительного сезона и снижения уровня потребления электроэнергии потребность в импорте постепенно сокращалась. В то же время его объемы оставались существенными: в марте было импортировано 943 тыс. МВт·ч, а в апреле — 558 тыс. МВт·ч электроэнергии», — заявили в НКРЭКУ.

Проведенный анализ показал, что в период пиковых нагрузок энергосистема имела доступ к дополнительному импортному ресурсу, что позволило усилить ее устойчивость в зимние месяцы.

