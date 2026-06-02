Новые судьи ВАКС могут остаться без рабочих мест из-за отсутствия помещения: ВСП назвал проблему критической

15:08, 2 июня 2026
ВАКС более шести лет работает без соответствующей инфраструктуры.
В докладе о состоянии обеспечения независимости судей в Украине за 2025 год Высший совет правосудия обратил внимание на то, что ситуация с обеспечением ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС надлежащими постоянными помещениями до сих пор остается нерешенной.

В то же время решение указанного вопроса является критически важным для обеспечения стабильного и бесперебойного осуществления правосудия по делам о коррупционных правонарушениях высшего уровня и имеет стратегическое значение для выполнения Украиной международных обязательств, отметили в ВСП.

Напомним, что уже более шести лет Высший антикоррупционный суд работает без соответствующей инфраструктуры — правосудие осуществляется в нескольких разрозненных зданиях, часть из которых являются временными и не соответствуют требованиям безопасности и функциональности.

25 марта во время собрания судей ВАКС было принято решение обратиться к Президенту Украины с просьбой решить вопрос обеспечения суда надлежащим постоянным помещением.

В суде отметили, что проблема обостряется на фоне завершения отбора новых судей: по результатам отбора 22 кандидата подтвердили соответствие критериям добропорядочности и продолжили участие в конкурсе.

Судьи подчеркивают, что обеспечение ВАКС постоянным помещением является частью евроинтеграционных обязательств Украины. В частности, в соответствии с Дорожной картой по вопросам верховенства права, этот вопрос должен был быть решен еще до третьего квартала 2025 года.

В ВАКС напомнили, что в связи с решением Высшего совета правосудия от 26 сентября 2023 года, которым была увеличена численность судей ВАКС на 24 штатные единицы, Суд безотлагательно обратился к Кабмину и другим органам исполнительной власти с просьбой обеспечить его помещениями с надлежащими условиями для осуществления правосудия.

В течение 2024–2025 годов Кабмин неоднократно был проинформирован о неотложности этой проблемы, в ответ на обращения Суда появился ряд поручений Премьер-министра.

«Однако никакого действенного решения или обоснованного варианта размещения ВАКС, который бы соответствовал требованиям к зданиям судов, предложено не было. Рекомендованные к рассмотрению объекты в большинстве своем находились в запущенном состоянии, требовали длительного и финансово затратного ремонта либо не соответствовали базовым требованиям к помещениям, пригодным для осуществления правосудия», — пояснили в суде.

Таким образом, в ВАКС отметили, что собственными усилиями идентифицировали как наиболее пригодное для размещения суда здание в Киеве по адресу: ул. Василия Липковского, 35.

По словам судей, данный объект полностью соответствует базовым функциональным потребностям для осуществления правосудия, а предварительные совещания и коммуникация с представителями органов государственной власти подтвердили отсутствие объективных препятствий для передачи этого здания Высшему антикоррупционному суду.

«В настоящее время решение вопроса зависит исключительно от принятия соответствующего управленческого решения на уровне Кабинета Министров Украины», — говорится в обращении.

Таким образом, судьи ВАКС просят Президента безотлагательно поручить соответствующим органам передать это здание в управление суду.

«Промедление с решением этого вопроса приведет к ситуации, при которой новоназначенные судьи фактически будут лишены возможности осуществлять правосудие, деятельность Суда — существенно осложнена и замедлена. Это нивелирует результаты проведенного конкурса, подрывает институциональную способность ВАКС и ставит под сомнение выполнение Украиной своих международных обязательств», — отметили в суде.

Кабинет Министров Украины ВАКС ВСП

