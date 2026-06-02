Затягивание рассмотрения жалоб и проблемы с возвратом имущества: в НААУ обозначили слабые места досудебного расследования

Отдельные механизмы защиты прав граждан во время досудебного расследования работают формально или не работают надлежащим образом.

Затягивание рассмотрения жалоб, проблемы с обжалованием процессуальных решений, сложности с доступом к информации о ходе расследования, длительное сохранение арестов имущества и низкая эффективность механизмов ответственности за нарушения прав человека — именно эти вопросы сегодня все чаще становятся предметом дискуссий среди представителей адвокатуры. В Национальной ассоциации адвокатов Украины подчеркивают, что обеспечение реальной защиты прав граждан на стадии досудебного расследования требует не только законодательных изменений, но и совершенствования практики судебного контроля и работы правоохранительных органов.

Досудебное расследование: какие проблемы защиты прав граждан называют адвокаты

Одним из приоритетов остается совершенствование уголовного процессуального законодательства и формирование правоприменительной практики, основанной на принципах верховенства права, уважения прав и свобод человека и гарантиях их реализации.

По данным, в 2024 году в Единый реестр досудебных расследований было внесено 492 тысячи уголовных производств. В то же время количество заявлений и сообщений о преступлениях, поступавших в правоохранительные органы и прокуратуру, было больше. Особое внимание обратили на проблему невнесения сведений в ЕРДР. В прошлом году следственные судьи рассмотрели около 36 тысяч соответствующих жалоб, из которых более 20 тысяч, или 57%, были удовлетворены.

Обыски, аресты имущества и содержание под стражей: статистика судебного контроля

В 2024 году следователи и прокуроры подали около 93 тысяч ходатайств о предоставлении разрешения на обыск, из которых почти 84% были удовлетворены. Кроме того, в 90% случаев суды согласовывали проникновение в жилище в отсутствие собственника.

Что касается ареста имущества, отмечалось, что в прошлом году такие меры применялись более чем в 112 тысячах случаев, тогда как доля отказов в удовлетворении соответствующих ходатайств составляла лишь 6%. При этом на конец года около 78% действующих арестов имущества приходились на производства, которые были закрыты либо длительное время оставались на стадии расследования.

Отдельно обратили внимание на применение содержания под стражей. По приведенным данным, в 2024 году было удовлетворено около 18 тысяч соответствующих ходатайств, а уровень их удовлетворения достиг 91%.

В прошлом году следственным судьям подали около 12 тысяч жалоб на неправомерное применение негласных следственных (розыскных) действий, из которых 42% были удовлетворены.

Какие трудности возникают у стороны защиты во время досудебного расследования

Среди основных проблем досудебного расследования в НААУ назвали ограниченный перечень решений, действий и бездействия, которые могут быть обжалованы на этой стадии, формальный характер рассмотрения жалоб и ходатайств, нарушение сроков их рассмотрения и сложность получения стороной защиты информации о движении уголовного производства, составе групп следователей и прокуроров и их процессуальных полномочиях.

Также обратили внимание на случаи неисполнения или несвоевременного исполнения определений следственных судей, неравенство процессуальных возможностей сторон при сборе доказательств, проблемы с возвратом имущества после отмены ареста и отсутствие эффективных механизмов реагирования на бездействие следователей.

Отдельной проблемой назвали практику изъятия во время обысков мобильных телефонов и компьютерной техники. По мнению представителей адвокатуры, в случаях, когда правоохранителей интересует информация, а не само устройство, следует шире применять копирование данных без изъятия оборудования.

Ответственность за нарушения прав человека и уголовные производства в отношении бизнеса

Кроме того, в НААУ подчеркнули необходимость восстановления эффективных предохранительных механизмов ответственности за нарушения конституционных прав в уголовном производстве. Речь шла, в частности, о незаконных задержаниях, нарушении права на защиту, принуждении к даче показаний и других процессуальных нарушениях.

Отдельно поднимался вопрос уголовных производств в отношении бизнеса. По приведенным данным, с июня 2025 года по 30 марта 2026 года после проверок было закрыто около 9 тысяч из 23 тысяч таких производств, что, по мнению представителей адвокатуры, актуализирует вопрос ответственности за необоснованное уголовное преследование и ограничение прав предпринимателей.

Какие изменения предлагают

В НААУ определили ряд направлений дальнейшей работы, среди которых — согласование понятийного аппарата уголовного процессуального законодательства с другими законами, создание унифицированной методологии статистики досудебного расследования и ее согласование с судебной статистикой, а также совершенствование механизмов защиты прав граждан на стадии досудебного расследования.

Представители адвокатуры указали, что в дальнейшем планируют привлекать к этой работе представителей судебной власти, прокуратуры, правоохранительных органов и других участников уголовного производства для выработки совместных решений по повышению эффективности защиты прав человека.

