Затягування розгляду скарг і проблеми з поверненням майна: у НААУ окреслили слабкі місця досудового розслідування

Окремі механізми захисту прав громадян під час досудового розслідування працюють формально або не працюють належним чином.

Затягування розгляду скарг, проблеми з оскарженням процесуальних рішень, складнощі з доступом до інформації про хід розслідування, тривале збереження арештів майна та низька ефективність механізмів відповідальності за порушення прав людини — саме ці питання сьогодні дедалі частіше стають предметом дискусій серед представників адвокатури. У Національній асоціації адвокатів України наголошують, що забезпечення реального захисту прав громадян на стадії досудового розслідування потребує не лише законодавчих змін, а й удосконалення практики судового контролю та роботи правоохоронних органів.

Досудове розслідування: які проблеми захисту прав громадян називають адвокати

Одним із пріоритетів залишається вдосконалення кримінального процесуального законодавства та формування правозастосовної практики, заснованої на принципах верховенства права, поваги до прав і свобод людини та гарантіях їх реалізації.

За даними, у 2024 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 492 тисячі кримінальних проваджень. Водночас кількість заяв і повідомлень про злочини, які надходили до правоохоронних органів та прокуратури, була більшою. Особливу увагу звернули на проблему невнесення відомостей до ЄРДР. Минулого року слідчі судді розглянули близько 36 тисяч відповідних скарг, із яких понад 20 тисяч, або 57%, були задоволені.

Обшуки, арешти майна та тримання під вартою: статистика судового контролю

У 2024 році слідчі та прокурори подали близько 93 тисяч клопотань про надання дозволу на обшук, із яких майже 84% були задоволені. Крім того, у 90% випадків суди погоджували проникнення до житла за відсутності власника.

Щодо арешту майна зазначалося, що торік такі заходи застосовувалися у понад 112 тисячах випадків, тоді як частка відмов у задоволенні відповідних клопотань становила лише 6%. При цьому на кінець року близько 78% чинних арештів майна припадали на провадження, які були закриті або тривалий час залишалися на стадії розслідування.

Окремо звернули увагу на застосування тримання під вартою. За наведеними даними, у 2024 році було задоволено близько 18 тисяч відповідних клопотань, а рівень їх задоволення сягнув 91%.

Минулого року до слідчих суддів подали близько 12 тисяч скарг на неправомірне застосування негласних слідчих (розшукових) дій, із яких 42% були задоволені.

Які труднощі виникають у сторони захисту під час досудового розслідування

Серед основних проблем досудового розслідування в НААУ назвали обмежений перелік рішень, дій і бездіяльності, які можуть бути оскаржені на цій стадії, формальний характер розгляду скарг і клопотань, порушення строків їх розгляду та складність отримання стороною захисту інформації про рух кримінального провадження, склад груп слідчих і прокурорів та їхні процесуальні повноваження.

Також звернули увагу на випадки невиконання або несвоєчасного виконання ухвал слідчих суддів, нерівність процесуальних можливостей сторін у збиранні доказів, проблеми з поверненням майна після скасування арешту та відсутність ефективних механізмів реагування на бездіяльність слідчих.

Окремою проблемою назвали практику вилучення під час обшуків мобільних телефонів і комп’ютерної техніки. На думку представників адвокатури, у випадках, коли правоохоронців цікавить інформація, а не сам пристрій, варто ширше застосовувати копіювання даних без вилучення обладнання.

Відповідальність за порушення прав людини та кримінальні провадження щодо бізнесу

Крім того, у НААУ наголосили на необхідності відновлення ефективних запобіжників відповідальності за порушення конституційних прав у кримінальному провадженні. Йшлося, зокрема, про незаконні затримання, порушення права на захист, примушування до надання показань та інші процесуальні порушення.

Окремо порушувалося питання кримінальних проваджень щодо бізнесу. За наведеними даними, з червня 2025 року до 30 березня 2026 року після перевірок було закрито близько 9 тисяч із 23 тисяч таких проваджень, що, на думку представників адвокатури, актуалізує питання відповідальності за безпідставне кримінальне переслідування та обмеження прав підприємців.

Які зміни пропонують

У НААУ визначили низку напрямів подальшої роботи, серед яких — узгодження понятійного апарату кримінального процесуального законодавства з іншими законами, створення уніфікованої методології статистики досудового розслідування та її узгодження із судовою статистикою, а також удосконалення механізмів захисту прав громадян на стадії досудового розслідування.

Представники адвокатури вказали, що надалі планують залучати до цієї роботи представників судової влади, прокуратури, правоохоронних органів та інших учасників кримінального провадження для напрацювання спільних рішень щодо підвищення ефективності захисту прав людини.

