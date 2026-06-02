  1. В Україні

Чи потрібно знову подавати документи для підтвердження критичності через нашумілу постанову Уряду 692

13:20, 2 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників цих підприємств.
Чи потрібно знову подавати документи для підтвердження критичності через нашумілу постанову Уряду 692
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України оприлюднив Постанову № 692, яка внесла суттєві зміни до базової Постанови № 76 від про порядок бронювання військовозобов’язаних.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснили, чи потрібно підприємствам знову подавати документи для підтвердження критичності.

«Так. Рішення щодо підтвердження статусу критичності державні органи прийматимуть за оновленими критеріями та після отримання від підприємства повного пакету документів», - заявили у відомстві.

Також там роз’яснили питання, що буде, якщо документи на бронювання розглядають довго і вони втрачають актуальність.

«Державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів», - зазначили у Мінекономіки.

Говорячи про те, чи зберігається критичність підприємства на час перехідного періоду, там заявили, що «рішення про визнання підприємств критично важливими, строк дії яких завершується 1 вересня».

При цьому, на час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників цих підприємств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Людмилу Салтан, яка просила $4 тисячі за ухвалення рішення, звільнили з посади судді в Одесі

ВРП вирішила звільнити Людмилу Салтан з посади судді Київського районного суду міста Одеси.

Верховний Суд пояснив, коли позивач не платить за адвоката відповідача

Верховний Суд роз’яснив, чому експертизи та затягування справи не дають права на витрати.

ВРП продовжила відсторонення судді Івана Посохова через справу про вимагання хабаря від адвоката

Суддю Івана Посохова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

ВРП задовольнила заяву судді Олега Товстолужського про відставку

Суддю місцевого суду Харківської області Олега Товстолужського звільнено у відставку

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]