Чи потрібно знову подавати документи для підтвердження критичності через нашумілу постанову Уряду 692

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України оприлюднив Постанову № 692, яка внесла суттєві зміни до базової Постанови № 76 від про порядок бронювання військовозобов’язаних.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснили, чи потрібно підприємствам знову подавати документи для підтвердження критичності.

«Так. Рішення щодо підтвердження статусу критичності державні органи прийматимуть за оновленими критеріями та після отримання від підприємства повного пакету документів», - заявили у відомстві.

Також там роз’яснили питання, що буде, якщо документи на бронювання розглядають довго і вони втрачають актуальність.

«Державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів», - зазначили у Мінекономіки.

Говорячи про те, чи зберігається критичність підприємства на час перехідного періоду, там заявили, що «рішення про визнання підприємств критично важливими, строк дії яких завершується 1 вересня».

При цьому, на час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників цих підприємств.

