  В Україні

Чи можна за новими правилами забронювати працівника, якщо він працює за сумісництвом

12:43, 2 червня 2026
Стало відомо, як працюватиме бронювання для працівників за сумісництвом.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України оприлюднив нашумілу Постанову № 692, яка внесла суттєві зміни до базової Постанови № 76 від про порядок бронювання військовозобов’язаних.

Нове урядове рішення насамперед спрямоване на виявлення та виключення суб’єктів господарювання, які використовують механізм бронювання виключно для уникнення мобілізації, не виконуючи при цьому важливої функції для економіки держави.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснили, як працюватиме бронювання для працівників за сумісництвом.

У відомстві підкреслили, що працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише за одним місцем роботи.

«Це не обов’язково має бути основне місце роботи. Якщо військовозобов’язаний працює на основній роботі та ще на кількох підприємствах за сумісництвом, врахувати його в кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, можна лише один раз», - кажуть у Мінекономіки.

Також там пояснили, чи може працівник бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом.

«Так, якщо саме це підприємство враховує його у свою квоту бронювання. Головний принцип полягає в тому, що один військовозобов’язаний може бути врахований лише один раз, незалежно від кількості місць роботи», - додали у відомстві.

ЗСУ Кабінет Міністрів України Мінекономіки мобілізація бронювання

