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НБУ вводить в обіг дві нові пам’ятні монети серії «Ми сильні. Ми разом» – фото

19:26, 12 червня 2026
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Пам’ятні 10-гривневі монети присвячені Миколаївській та Одеській областям і почнуть надходити в готівковий обіг з 12 червня.
НБУ вводить в обіг дві нові пам’ятні монети серії «Ми сильні. Ми разом» – фото
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Національний банк України 12 червня 2026 року вводить в обіг дві нові обігові пам’ятні монети з серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам:

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  • «Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область»
  • «Ми сильні. Ми разом. Одеська область»

Голова Національного банку Андрій Пишний зазначив, що серія «Ми сильні. Ми разом» покликана розповідати історію України через її регіони та людей.

«Кожна її монета є знаком поваги до областей та їх мешканців, які своєю працею, мужністю та відданістю зміцнюють нашу державу. Миколаївщина та Одещина – південні рубежі України, що стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу. Це надійний форпост, що зберігає економічну життєздатність нашої країни та її зв’язок зі світом. Нові обігові пам’ятні монети – наш вияв вдячності жителям Миколаївської та Одеської областей за їхню згуртованість і віру в Україну. Сьогодні ми закарбовуємо в металі незламність українського Півдня та людей, які боронять, відновлюють і розвивають свої громади в найскладніші часи. Бо ми сильні, коли ми разом», – наголосив Андрій Пишний.

Про дизайн монет

Монети «Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область» та «Ми сильні. Ми разом. Одеська область» мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс обох монет є однаковим і відповідає аверсу обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. У центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту, розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України.

Реверс містить стилізовану мапу України з позначенням адміністративних меж і виділенням регіонів, яким присвячені монети: на одній — Миколаївська область, на іншій — Одеська область.

Дизайн реверсу розробила Олександра Кучинська, художник аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Обіг і реалізація

Обігові пам’ятні монети є законним платіжним засобом на території України. Вони приймаються всіма фізичними та юридичними особами без обмежень за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.

Національний банк поступово постачатиме ці монети банкам та інкасаторським компаніям для подальшого введення в обіг. Клієнти отримуватимуть їх і прийматимуть до оплати за номіналом.

Загалом планується випустити по 2 мільйони штук кожної з монет.

Частина тиражу буде оформлена у спеціальні ролики. Кожен ролик міститиме 25 монет, а тираж кожного виду роликів становитиме 15 тисяч штук.

Ролики з монетами можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів. Детальна інформація про старт продажів буде оприлюднена додатково на офіційних ресурсах НБУ та банків-дистриб’юторів.

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гроші НБУ Нацбанк

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