НБУ вводит в обращение две новые памятные монеты серии «Мы сильны. Мы вместе» — фото

Памятные монеты номиналом 10 гривен посвящены Николаевской и Одесской областям и начнут поступать в наличный оборот с 12 июня.

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Национальный банк Украины 12 июня 2026 года вводит в обращение две новые памятные монеты из серии «Мы сильны. Мы вместе», посвященной единству Украины и ее регионам:

«Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область»

«Мы сильны. Мы вместе. Одесская область»

Председатель Национального банка Андрей Пышный отметил, что серия «Мы сильные. Мы вместе» призвана рассказывать историю Украины через ее регионы и людей.

«Каждая ее монета является знаком уважения к областям и их жителям, которые своим трудом, мужеством и преданностью укрепляют наше государство. Николаевская и Одесская области – южные рубежи Украины, ставшие символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу. Это надежный форпост, сохраняющий экономическую жизнеспособность нашей страны и ее связь с миром. Новые памятные монеты в обращении – наше выражение благодарности жителям Николаевской и Одесской областей за их сплоченность и веру в Украину. Сегодня мы запечатлеваем в металле несокрушимость украинского Юга и людей, которые защищают, восстанавливают и развивают свои общины в самые сложные времена. Потому что мы сильны, когда мы вместе», – подчеркнул Андрей Пышный.

О дизайне монет

Монеты «Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область» и «Мы сильны. Мы вместе. Одесская область» имеют номинал 10 гривен и изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс обеих монет одинаков и соответствует аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Реверс содержит стилизованную карту Украины с обозначением административных границ и выделением регионов, которым посвящены монеты: на одной — Николаевская область, на другой — Одесская область.

Дизайн реверса разработала Александра Кучинская, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот и реализация

Оборотные памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины. Они принимаются всеми физическими и юридическими лицами без ограничений по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и выполнения платежных операций по номиналу 10 гривен.

Национальный банк будет постепенно поставлять эти монеты банкам и инкассаторским компаниям для дальнейшего введения в обращение. Клиенты будут получать их и принимать к оплате по номиналу.

Всего планируется выпустить по 2 миллиона штук каждой из монет.

Часть тиража будет оформлена в специальные рулоны. Каждый рулон будет содержать 25 монет, а тираж каждого вида рулонов составит 15 тысяч штук.

Рулоны с монетами можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах. Подробная информация о начале продаж будет дополнительно опубликована на официальных ресурсах НБУ и банков-дистрибьюторов.

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