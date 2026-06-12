Сержант за $2000 переводил военных из СЗЧ в тыловые части — суд оштрафовал его на 90 тысяч гривен

Военный пообещал помочь снять статус СЗЧ и перевести бойца в тыловую часть за 2000 долларов.

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Луцкий горрайонный суд назначил штраф военнослужащему за получение неправомерной выгоды за влияние на перевод в тыловую часть.

Обстоятельства дела

Младший сержант, проходивший военную службу по мобилизации в должности водителя-механика мастерской технического обслуживания автомобильной техники в воинской части, был обвинен в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый, имея умысел на получение неправомерной выгоды, разработал план получения денежных средств от военнослужащих, находившихся в статусе лиц, самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), за содействие в снятии этого статуса и переводе их для дальнейшего прохождения военной службы в тыловые воинские части Вооруженных Сил Украины на территории Волынской области.

В июне 2025 года обвиняемый во время пребывания в Луцком военном гарнизонном госпитале познакомился со старшим солдатом, который проходил лечение, имел заболевания, связанные с прохождением военной службы, и находился в статусе СЗЧ после того, как не смог своевременно вернуться в воинскую часть из-за продолжения лечения.

Старший солдат сообщил обвиняемому о своем намерении вернуться к прохождению военной службы и о трудностях, связанных с имеющимся статусом «СЗЧ». Обвиняемый, действуя умышленно, предложил содействовать снятию статуса СЗЧ и переводу в тыловую воинскую часть на территории Волынской области за предоставление неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США, уверяя, что иным способом решить вопрос невозможно.

В дальнейшем обвиняемый в телефонных разговорах и во время личных встреч в январе–феврале 2026 года подтверждал готовность повлиять на командование воинских частей, в частности воинской части №_3, путем контактов с ее командиром и другими должностными лицами. Он интересовался наличием вакантных должностей, содействовал получению направления на прохождение военно-медицинской комиссии и подготовке необходимых документов.

20 февраля 2026 года обвиняемый получил от старшего солдата денежные средства в сумме 2000 долларов США (эквивалент 86 676,54 грн по курсу Национального банка Украины) в качестве неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц в отношении перевода для дальнейшего прохождения военной службы.

Старший солдат, осознавая незаконность действий, обратился в правоохранительные органы и действовал под их контролем. Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью, искренне раскаялся.

Что решил суд

Луцкий городской районный суд Волынской области 4 июня 2026 года по делу № 161/10634/26 вынес приговор, которым признал младшего сержанта виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 90 100 гривен.

Суд учел смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние обвиняемого, отсутствие отягчающих обстоятельств, положительную характеристику по месту службы, наличие постоянного места жительства и социальных связей. Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без изоляции от общества.

Вещественные доказательства:

денежные средства в сумме 2000 долларов США возвращены законному владельцу — старшему солдату;

остальные документы (копии справок ВЛК, военного билета, заявления и т. п.) оставлены при материалах уголовного производства;

13 585 гривен возвращены обвиняемому.

Арест на имущество отменен. Меру пресечения в виде залога отменено, залог в размере 116 480 гривен возвращен залогодателю.

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