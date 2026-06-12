ВС: утрата судебного дела на оккупированной территории не является основанием для отказа в новом иске.

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Тысячи судебных дел после оккупации части территории Украины фактически оказались вне доступа участников процесса и судебной системы. Часть материалов не была эвакуирована, поэтому стороны сталкиваются с вопросом: что делать, если старое дело формально существует, но получить его материалы невозможно.

В деле № 369/5483/25 от 8 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда высказался относительно того, как судам устанавливать тождественность исков в ситуациях, когда материалы предыдущего дела остаются недоступными.

Обстоятельства дела

В марте 2025 года истец обратился в суд с иском к Министерству экономики Украины, в котором просил восстановить его в должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия, взыскать задолженность по заработной плате, средний заработок за время вынужденного прогула и моральный вред.

Кроме того, истец ссылался на утрату незавершённого судебного производства по делу № 415/8728/18, которое рассматривалось Лисичанским городским судом Луганской области и касалось спора о незаконности увольнения, восстановлении на работе и возмещении морального вреда.

Суд первой инстанции отказал в открытии производства, посчитав, что в производстве другого суда находится дело между теми же сторонами, с тем же предметом и по тем же основаниям.

Апелляционный суд отменил такое определение и направил дело для продолжения рассмотрения, указав, что материалы дела не содержат надлежащих доказательств тождественности сторон, предмета и оснований двух исков.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подало кассационную жалобу, настаивая, что спор является тождественным, а потому суд первой инстанции правомерно применил пункт 3 части первой статьи 186 ГПК Украины.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что согласно пункту 3 части первой статьи 186 ГПК Украины судья отказывает в открытии производства по делу, если в производстве этого или другого суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Необходимость применения пункта 3 части первой статьи 186 ГПК Украины обусловлена недопустимостью рассмотрения судами тождественных споров, в которых одновременно совпадают стороны, предмет и основания иска, и является мерой по недопущению вынесения судами противоречивых и взаимоисключающих судебных решений.

По смыслу указанной нормы судья отказывает в открытии производства по делу, если в исках, рассматриваемых судами, одновременно совпадают стороны, основания и предмет спора, то есть когда иски полностью совпадают по составу участников, материально-правовым требованиям и обстоятельствам, которыми обосновывается обращение в суд.

Суд подчеркнул, что нетождественность хотя бы одного из элементов не препятствует повторному обращению заинтересованных лиц в суд для разрешения спора.

Обратившись к выводам Большой Палаты Верховного Суда, кассационный суд указал, что под предметом иска понимается определённое материально-правовое требование истца к ответчику, относительно которого истец просит принять судебное решение.

Основание иска составляют обстоятельства, которыми истец обосновывает свои требования о защите права и охраняемого законом интереса.

Также Верховный Суд обратил внимание на то, что, определяя основания иска как элемент его содержания, суд должен проверить, на основании чего, то есть каких фактов (обстоятельств) и норм закона истец просит о защите своего права.

Вместе с тем представление новых доказательств или иное переформулирование основания иска не будет свидетельствовать о предъявлении другого иска, в любом случае это будет тождественный иск.

Оценивая доводы кассационной жалобы относительно предыдущего дела, Верховный Суд отметил, что сам по себе факт непередачи материалов дела в другой суд не свидетельствует безусловно об утрате незавершённого судебного производства и не подтверждает наличие юридического факта утраты дела.

Также Суд подчеркнул, что отсутствие процессуального решения об утрате производства, его закрытии или оставлении иска без рассмотрения само по себе также не является достаточным основанием для вывода о тождественности споров в понимании пункта 3 части первой статьи 186 ГПК Украины.

ВС подчеркнул, что материалы данного дела не содержали надлежащих и достаточных сведений, которые давали бы возможность бесспорно установить тождественность предмета и оснований иска в двух делах.

Сам факт наличия в производстве другого суда дела с участием тех же сторон не является достаточным для применения пункта 3 части первой статьи 186 ГПК Украины.

Установление тождественности исков требует непосредственного исследования судом предмета и оснований заявленных требований в каждом конкретном деле.

Отдельно Суд согласился с выводом апелляционной инстанции о невозможности сделать однозначный вывод о тождественности споров без материалов предыдущего дела.

ВС указал, что с момента открытия производства по первому делу прошло более шести лет, поэтому без исследования материалов соответствующего дела невозможно безусловно установить тождественность юридических фактов, которыми истец обосновывает свои требования.

В итоге Суд отметил, что апелляционный суд правильно учёл необходимость обеспечения права лица на доступ к суду и недопустимость ограничения такого права при отсутствии бесспорно установленных процессуальных оснований.

Таким образом, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Таким образом Суд подтвердил, что сам факт существования старого дела не даёт оснований автоматически отказывать в открытии нового производства. Для этого необходимо доказать, что споры являются тождественными по сторонам, предмету и основаниям.

Читайте также в материале «Судебно-юридической газеты» о том, что оккупация сама по себе не гарантирует восстановления процессуальных сроков.

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