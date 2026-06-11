Оккупация не гарантирует автоматического восстановления сроков: что говорит Верховный Суд

Пропуск срока обращения в суд из-за оккупации может быть признан уважительным только при условии, что лицо докажет, каким именно образом такие обстоятельства препятствовали своевременной защите его прав.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномасштабная война существенно повлияла на возможность граждан реализовывать право на судебную защиту. Миллионы украинцев определённое время находились или продолжают находиться на временно оккупированных территориях, где доступ к государственным органам, нотариусам, почтовой связи и судебной системе фактически отсутствует либо существенно ограничен.

Вопрос восстановления сроков из-за оккупации чаще всего возникает в наследственных, административных и социальных спорах.

Законодательное регулирование

Конституция Украины гарантирует каждому право на судебную защиту своих прав и свобод.

Вместе с тем процессуальное законодательство устанавливает сроки для обращения в суд и возможность их восстановления. Так, статья 127 ГПК Украины предусматривает, что суд может восстановить пропущенный процессуальный срок, если признает причины его пропуска уважительными. Аналогичные механизмы восстановления процессуальных сроков предусмотрены Кодексом административного судопроизводства Украины и Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.

При этом законодательство не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин, поэтому именно судебная практика определяет критерии, по которым оцениваются обстоятельства пропуска срока.

Важное значение имеют также положения Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», который признаёт особый правовой режим таких территорий и объективные ограничения, с которыми сталкиваются их жители.

Какие доказательства могут подтвердить уважительность причин

Судебная практика свидетельствует, что для восстановления срока недостаточно лишь сослаться на факт оккупации.

Важное значение могут иметь документы, подтверждающие проживание на оккупированной территории, невозможность выезда, отсутствие транспортного сообщения, прекращение работы государственных органов, утрату документов, отсутствие доступа к почтовой связи или сети Интернет.

Чем подробнее лицо подтвердит влияние оккупации на возможность реализовать своё право, тем выше вероятность восстановления пропущенного срока.

Подход Верховного Суда

В практике 2024–2026 годов Верховный Суд последовательно исходит из того, что военное положение или оккупация не приводят к автоматическому восстановлению процессуальных сроков.

Так, в постановлении от 10 апреля 2025 года по делу № 620/9540/24 Верховный Суд пришёл к выводу, что военное положение, прохождение военной службы либо предыдущее обращение в суд, иск по которому был оставлен без рассмотрения, не являются автоматически уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Суд подчеркнул, что для восстановления срока лицо должно доказать наличие объективных и непреодолимых обстоятельств, находившихся в прямой причинно-следственной связи с невозможностью своевременно подать иск. Общие ссылки на военное положение или военную службу без конкретных доказательств того, каким именно образом эти обстоятельства препятствовали обращению в суд, не оправдывают пропуск процессуального срока и не являются основанием для отступления от принципа правовой определённости.

Аналогичный подход Верховный Суд применил в постановлении от 28 июля 2025 года по делу № 320/1753/23, подчеркнув, что военное положение, воздушные тревоги, перебои с электроснабжением либо другие последствия войны сами по себе не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

В деле № 616/905/19 Верховный Суд разъяснил условия признания уважительной причиной пропуска процессуального срока введения военного положения.

Верховный Суд также неоднократно рассматривал дела об определении дополнительного срока для принятия наследства, когда наследники проживали либо наследство открылось на временно оккупированной территории. Суды исходят из того, что оккупация, отсутствие доступа к нотариальным органам Украины и невозможность безопасно пересечь линию разграничения могут быть уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства, однако эти обстоятельства должны быть доказаны в каждом конкретном деле.

Именно в делах, связанных с временно оккупированными территориями, суды чаще всего признают причины пропуска сроков уважительными, поскольку лица могут быть лишены доступа к нотариусам, государственным органам, документам и средствам связи.

Таким образом, ключевым критерием для суда является не сам факт пребывания на оккупированной территории, а наличие доказанной причинно-следственной связи между оккупацией и невозможностью своевременного обращения в суд.

Что стоит сделать, если срок пропущен из-за оккупации

Собрать доказательства пребывания на временно оккупированной территории в период, когда истекал процессуальный срок.

Подготовить документы, подтверждающие невозможность выезда, отсутствие доступа к государственным органам, нотариусам, почтовой связи или средствам коммуникации.

Подробно объяснить суду, каким именно образом оккупация повлияла на возможность своевременно обратиться за защитой своих прав.

Подтвердить причинно-следственную связь между оккупацией и пропуском срока надлежащими доказательствами.

После устранения препятствий не затягивать с обращением в суд, поскольку длительное бездействие может быть оценено не в пользу заявителя.

Проблемные аспекты правоприменения

Суды по-разному оценивают достаточность доказательств, подтверждающих влияние оккупации на возможность обращения в суд. Кроме того, сложности возникают в случаях, когда лицо после выезда с оккупированной территории в течение длительного времени не предпринимало никаких действий для защиты своих прав.

В таких ситуациях суды нередко приходят к выводу, что дальнейшее бездействие уже не может быть оправдано лишь предыдущим пребыванием на оккупированной территории.

Таким образом, оккупация не является автоматическим основанием для восстановления срока, однако может признаваться уважительной причиной, если лицо докажет, что именно она объективно препятствовала своевременному обращению в суд.

Такой подход позволяет одновременно обеспечить принцип правовой определённости и гарантировать реальный доступ к правосудию лицам, пострадавшим от последствий войны и временной оккупации территории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.