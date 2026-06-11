Не только трудовая книжка: какие документы можно подать на оцифровку для подтверждения страхового стажа
Пенсионный фонд Украины напомнил, какие документы, кроме трудовой книжки, можно подать на оцифровку для подтверждения страхового стажа.
«Право на страховую пенсию определяет страховой стаж, приобретенный человеком», — подчеркнули в ведомстве.
Стаж после 1 января 2004 года, то есть после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Основным документом, подтверждающим периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при первом трудоустройстве.
В то же время в электронную трудовую книжку необходимо загрузить все документы, подтверждающие страховой стаж до 1 января 2004 года. Кроме трудовой книжки, это:
▪️ документы о получении образования по дневной форме обучения и приложения к ним;
▪️ военный билет (все страницы с отметками о призыве, прохождении службы и увольнении);
▪️ свидетельство о рождении ребенка;
▪️ документы, подтверждающие смену фамилии (если записи в трудовой книжке и других документах оформлены на разные фамилии);
▪️ справки о льготном стаже и т. п.
Если трудовая книжка утрачена, то при назначении пенсии для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, могут подаваться следующие документы:
▪️ выписки или справки, составленные в том числе на основании данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций;
▪️ лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
▪️ удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;
▪️ членские билеты профсоюзов (за тот период, за который имеются отметки об уплате членских взносов) и т. п.
Перечень документов о стаже, принимаемых для подтверждения стажа в случае утраты трудовой книжки, отсутствия соответствующих записей в ней или ошибок в записях, приведен в Порядке подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года № 637.
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