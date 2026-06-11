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Не только трудовая книжка: какие документы можно подать на оцифровку для подтверждения страхового стажа

00:06, 11 июня 2026
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Стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Не только трудовая книжка: какие документы можно подать на оцифровку для подтверждения страхового стажа
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Пенсионный фонд Украины напомнил, какие документы, кроме трудовой книжки, можно подать на оцифровку для подтверждения страхового стажа.

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«Право на страховую пенсию определяет страховой стаж, приобретенный человеком», — подчеркнули в ведомстве.

Стаж после 1 января 2004 года, то есть после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Основным документом, подтверждающим периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при первом трудоустройстве.

В то же время в электронную трудовую книжку необходимо загрузить все документы, подтверждающие страховой стаж до 1 января 2004 года. Кроме трудовой книжки, это:

▪️ документы о получении образования по дневной форме обучения и приложения к ним;

▪️ военный билет (все страницы с отметками о призыве, прохождении службы и увольнении);

▪️ свидетельство о рождении ребенка;

▪️ документы, подтверждающие смену фамилии (если записи в трудовой книжке и других документах оформлены на разные фамилии);

▪️ справки о льготном стаже и т. п.

Если трудовая книжка утрачена, то при назначении пенсии для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, могут подаваться следующие документы:

▪️ выписки или справки, составленные в том числе на основании данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций;

▪️ лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

▪️ удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;

▪️ членские билеты профсоюзов (за тот период, за который имеются отметки об уплате членских взносов) и т. п.

Перечень документов о стаже, принимаемых для подтверждения стажа в случае утраты трудовой книжки, отсутствия соответствующих записей в ней или ошибок в записях, приведен в Порядке подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года № 637.

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