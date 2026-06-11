Не тільки трудова книжка: які документи можна подати на оцифрування для підтвердження страхового стажу

Стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Пенсійний фонд України нагадав, які документи, крім трудової книжки, можна подати на оцифрування для підтвердження страхового стажу.

«Право на страхову пенсію визначає страховий стаж, набутий людиною», - підкреслили у відомстві.

Стаж після 1 січня 2004 року, тобто після набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, є трудова книжка, що видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше.

Водночас до електронної трудової книжки треба завантажити всі документи, що підтверджують страховий стаж до 1 січня 2004 року. Окрім трудової книжки, це:

▪️ документи про здобуття освіти за денною формою та додатки до них;

▪️ військовий квиток (усі сторінки з відмітками про призов, проходження служби та звільнення);

▪️ свідоцтво про народження дитини;

▪️ документи, що підтверджують зміну прізвища(якщо записи у трудовій книжці та інших документах оформлені на різні прізвища);

▪️ довідки про пільговий стаж тощо.

Якщо трудову книжку втрачено, то при призначенні пенсії для підтвердження стажу, набутого до 2004 року, можуть подаватись такі документи:

▪️ виписки або довідки, складені в тому числі на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій;

▪️ особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;

▪️ посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи;

▪️ членські квитки профспілок (за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків) тощо.

Перелік документів про стаж, які приймаються для підтвердження стажу в разі втрати трудової книжки, відсутності відповідних записів у ній або помилок у записах, наведено в Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.

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