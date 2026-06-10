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Залишення учнів без нагляду — грубе порушення, яке може бути підставою для звільнення за прогул, – ВС

17:55, 10 червня 2026
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Ключове значення має не тривалість відсутності, а порушення обов’язків і безпека дітей.
Залишення учнів без нагляду — грубе порушення, яке може бути підставою для звільнення за прогул, – ВС
Фото ілюстративне
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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у постанові у справі № 398/3043/23 сформував важливу правову позицію щодо відповідальності педагогічних працівників за самовільне залишення учнів без нагляду. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради підготувала розбір постанови.

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Суть спору

Учитель фізичної культури оскаржив своє звільнення за пунктом 4 частини першої статті 40 КЗпП України (прогул без поважних причин). Він наполягав, що його відсутність на роботі тривала менше трьох годин, а отже не може вважатися прогулом.

Втім, Верховний Суд погодився з висновками апеляційного суду та зазначив, що у цій справі вирішальним є не лише час відсутності працівника, а й зміст та характер порушення трудових обов’язків.

На що звернув увагу Верховний Суд?

Суд встановив, що педагогічний працівник:

  • не проводив заплановані уроки;
  • самовільно залишив учнів без нагляду;
  • не виконував свої безпосередні трудові обов’язки;
  • не отримав погодження роботодавця на відсутність;
  • не оформив свою відсутність у встановленому порядку (відпустка, відгул, звільнення від роботи тощо).

В Інспекції наголошують, що особливо важливим є висновок Суду про те, що відсутність учителя на уроці створює загрозу життю та здоров'ю дітей, порушує дисципліну та безпеку освітнього процесу, а тому є грубим порушенням обов'язків педагогічного працівника.

Як зазначають в Інспекції, самовільне залишення вчителем учнів без нагляду та непроведення запланованих уроків вважається прогулом без поважних причин незалежно від того, що тривалість такої відсутності була меншою за три години, оскільки це є грубим порушенням обов'язків педагогічного працівника та створює загрозу для життя і здоров’я дітей.

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Верховний Суд діти КЦС ВС навчання освіта трудові відносини

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