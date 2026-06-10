Конкурс до Дніпровського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 10 червня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в Дніпровському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення визнати Батуєва Олександра Валерійовича таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 43 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів у Дніпровському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 17 кандидатами: 13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 1 кандидат – не підтвердив, на 3 кандидатів очікує співбесіда у пленарному складі Комісії. Припинили участь 2 кандидатів.

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