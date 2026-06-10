  1. В Украине

Конкурс в Днепровский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

17:29, 10 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.
Конкурс в Днепровский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 10 июня в пленарном составе был рассмотрен вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам заседания Комиссия приняла решение признать Батуева Александра Валерьевича таким, который подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 17 кандидатами: 13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 кандидат — не подтвердил, 3 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Студентка из Польши проучилась 4 года в университете Львова, но не получила диплом из-за ошибки при поступлении

Суд оценил правомерность действий университета по делу об отчислении и невручении диплома студентке из Польши.

Бабушка погибшего военнослужащего доказала право на пенсию и единовременную выплату от Минобороны — решение Верховного Суда

Получение пенсии само по себе не лишает человека права быть признанным иждивенцем погибшего военнослужащего, если его помощь была для него постоянным и основным источником средств к существованию.

Украина переходит на европейские таможенные правила: когда перестанут действовать старые разрешения и что будет с Duty Free

У бизнеса и государства есть около полутора лет на адаптацию к новому Таможенному кодексу, при этом часть норм будет действовать временно — только до момента вступления в ЕС.

Верховный Суд разрешил обжаловать долг по ЕСВ 5-летней давности: возвращение письма из почты не лишает права на иск

Война, обстрелы и отсутствие света: является ли это уважительной причиной пропуска судебных сроков.

Верховный Суд не разрешил выселение военного пенсионера, который 20 лет проживал в бывшем медпункте

ВС подтвердил, что формальный статус помещения как нежилого не исключает возможности признания его жильём, если лицо фактически проживает там длительное время и имеет достаточную связь с этим помещением.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]