Конкурс в Днепровский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 10 июня в пленарном составе был рассмотрен вопрос о подтверждении способности кандидата на должность судьи осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания Комиссия приняла решение признать Батуева Александра Валерьевича таким, который подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 17 кандидатами: 13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 1 кандидат — не подтвердил, 3 кандидатов ожидает собеседование в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

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