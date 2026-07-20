Владимир Зеленский наградил командующего спецмиссией НАТО Кертиса Баззарда орденом «За заслуги»

Кертис Баззард возглавляет Специальную миссию НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины.

Фото: obozrevatel.com

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил командующего Специальной миссии НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины и Группы содействия безопасности-Украина генерал-лейтенанта Вооруженных Сил США Кертиса Баззарда орденом «За заслуги» III степени. Соответствующий указ №626/2026 Глава государства подписал 20 июля.

В документе сказано, что Кертис Баззард отмечен за весомый личный вклад в развитие международного военного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кертис Баззард возглавляет Специальную миссию НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), а также Группу содействия безопасности-Украина (Security Assistance Group-Ukraine), которая координирует помощь Украине в сфере обороны и подготовки военнослужащих.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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