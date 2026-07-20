Володимир Зеленський нагородив командувача спецмісії НАТО Кертіса Баззарда орденом «За заслуги»

Кертіс Баззард очолює Спеціальну місію НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України.

Фото: obozrevatel.com

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Президент України Володимир Зеленський нагородив командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці-Україна генерал-лейтенанта Збройних Сил США Кертіса Баззарда орденом «За заслуги» III ступеня. Відповідний указ №626/2026 Глава держави підписав 20 липня.

У документі сказано, що Кертіса Баззарда відзначено за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного військового співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Кертіс Баззард очолює Спеціальну місію НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU), а також Групу сприяння безпеці-Україна (Security Assistance Group-Ukraine), яка координує допомогу Україні у сфері оборони та підготовки військовослужбовців.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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