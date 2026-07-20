На Львовщине из-за ДТП погибли три подростка — водитель скрылся с места аварии

24-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ивана Богуна, не справился с управлением на закругленном участке дороги.

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В Бродах Львовской области произошла смертельная дорожно-транспортная авария, в результате которой погибли три несовершеннолетние девушки. Правоохранители задержали водителя, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, авария произошла ночью 20 июля около 02:00 на улице Ивана Богуна. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением на закругленном участке дороги.

Машина выехала на обочину, врезалась в дерево и бетонную электроопору, после чего перевернулась. В салоне автомобиля находились шестеро человек — водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров.

В результате аварии на месте происшествия погибли три девушки — две 16-летние и одна 15-летняя. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации. Также травмы получил 17-летний парень, который после ДТП самостоятельно обратился за медицинской помощью.

По предварительной информации, компания возвращалась с празднования дней рождения двух пассажиров.

После аварии водитель покинул место происшествия, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали. Медицинское обследование показало, что содержание алкоголя в его организме почти в два раза превышало допустимую норму.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, еще двух человек госпитализировали. Пассажиры автобуса не пострадали. ДТП произошло на автодороге Киев — Чоп в селе Козёва Стрыйского района.