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На Львівщині через ДТП загинуло троє підлітків — водій втік з місця аварії

20:30, 20 липня 2026 60
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24-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Івана Богуна, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги.
На Львівщині через ДТП загинуло троє підлітків — водій втік з місця аварії
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Бродах Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє неповнолітніх дівчат. Правоохоронці затримали водія, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, аварія сталася вночі 20 липня близько 02:00 на вулиці Івана Богуна. За попередньою інформацією, 24-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

Машина виїхала на узбіччя, врізалася у дерево та бетонну електроопору, після чого перекинулася. У салоні автомобіля перебували шестеро людей — водій і п’ятеро неповнолітніх пасажирів.

Внаслідок аварії на місці події загинули троє дівчат — дві 16-річні та одна 15-річна. Ще одну 16-річну пасажирку у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення. Також травмувався 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся по медичну допомогу.

За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Після аварії водій залишив місце події, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса. Внаслідок зіткнення загинув пасажир легковика, ще двох людей госпіталізували. Пасажири автобуса не постраждали. ДТП сталася на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Стрийського району. 

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Львів ДТП офіс генерального прокурора

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