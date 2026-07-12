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Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом — есть погибший и пострадавшие

13:41, 12 июля 2026
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Полиция возбудила уголовное дело и выясняет причины смертельного ДТП на трассе Киев — Чоп.
Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом — есть погибший и пострадавшие
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Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, еще два человека госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали. ДТП произошло на автодороге Киев – Чоп в селе Козьова Стрыйского района. Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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По предварительным данным правоохранителей, 45-летний житель Тернополя, управлявший автомобилем Daewoo Nexia, столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes-Benz под управлением 66-летнего водителя.

В момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров. Никто из них телесных повреждений не получил.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Также в медицинское учреждение доставили 65-летнюю пассажирку Daewoo Nexia, жительницу Тернополя.

Еще один пассажир легковушки — 67-летний житель Тернополя — скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Согласно данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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