Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом — есть погибший и пострадавшие
Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, еще два человека госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали. ДТП произошло на автодороге Киев – Чоп в селе Козьова Стрыйского района. Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По предварительным данным правоохранителей, 45-летний житель Тернополя, управлявший автомобилем Daewoo Nexia, столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes-Benz под управлением 66-летнего водителя.
В момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров. Никто из них телесных повреждений не получил.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Также в медицинское учреждение доставили 65-летнюю пассажирку Daewoo Nexia, жительницу Тернополя.
Еще один пассажир легковушки — 67-летний житель Тернополя — скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Согласно данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
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