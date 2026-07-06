Первые решения Верховного Суда по OnlyFans: почему «письма из Великобритании» мало для миллионных штрафов ГНС

Верховный Суд разграничил налоговую информацию и доказательство получения дохода, возложив обязанность подтверждения реальных транзакций на налоговую.

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Сегодня индустрия создания цифрового контента для взрослых является одним из наиболее динамичных секторов креативной экономики, где украинцы занимают одну из лидирующих позиций в мире. Однако этот успех сопровождается юридическим парадоксом, ведь Украина оказалась в ситуации, когда Государственная налоговая служба активно требует миллионные поступления в бюджет, в то время как правоохранительная система продолжает массово открывать уголовные производства за создание того самого контента.

До недавнего времени судебная практика по делам касательно платформы OnlyFans была хаотичной, поскольку суды низших инстанций доверяли аналитическим справкам ГНС, полученным в рамках международного обмена. Однако июнь можно назвать периодом установления судебного контроля над попытками Государственной налоговой службы вслепую облагать налогом цифровые доходы.

В течение одной недели Верховный Суд принял два важных решения — 17 июня по делу № 240/22077/25 и 25 июня по делу № 560/9531/25, которые встали на защиту авторов контента. Эти решения доказали, что наличие информации от иностранных органов (HMRC) является лишь толчком для проверки, а не автоматическим доказательством вины налогоплательщика. Ситуация, когда налоговая вручную подгоняет данные OnlyFans под украинские Фамилии, Имена и Отчества, получила оценку от высшей судебной инстанции.

Механизм налоговой охоты и судебная практика

ГНС Украины получает информацию от Королевской налогово-таможенной службы Великобритании (HMRC) относительно выплат компании Fenix International Ltd в пользу украинских резидентов.

Иностранные органы передают текстовые файлы с именами пользователей, электронными адресами и совокупной стоимостью транзакций за год.

Налоговая часто вынуждена вручную устанавливать связь между латинским написанием имени в базе OnlyFans и конкретным гражданином Украины.

ГНС трактует эти данные как безоговорочное свидетельство получения иностранного дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%).

Анализ судебных решений выявляет две противоположные тенденции в отношении судов к OnlyFans-кейсам.

Дело № 340/4911/25

ГНС начислила лицу более 460 тыс. гривен налогов на основе данных о доходе 65 287 долл. США. Суд признал информацию от HMRC «надлежащей налоговой информацией». Ключевым стало то, что истица не предоставила никаких доказательств, например, банковских выписок, которые бы опровергали получение средств.

Суд пришел к выводу, что когда налогоплательщик игнорирует запросы ГНС и не предоставляет собственную версию движения средств, суд принимает данные налоговой как истинные. Суд подчеркнул, что бремя опровержения информации о доходе в таком случае переходит на налогоплательщика.

Дело № 320/37297/25

Налоговая пыталась взыскать с модели OnlyFans 2,8 млн грн, утверждая, что та заработала 447 тыс. долл. США. Суд встал на сторону истицы, указав, что акт проверки не содержит ссылок ни на один первичный документ: банковскую выписку или договор. Суд подчеркнул, что данные от HMRC являются лишь аналитической информацией, а не доказательством фактического получения денег на счет.

Налоговики применили курс НБУ по состоянию на 31.12.2022 ко всей сумме за год, вместо того чтобы считать курс на дату каждой из 538 транзакций. Это привело к отмене почти всех НУР (налоговых уведомлений-решений).

Первые решения Верховного Суда

Вышеупомянутые решения Кассационного административного суда в составе ВС стали первыми случаями, когда высшая судебная инстанция страны погрузилась в технологическую специфику функционирования платформы OnlyFans, объяснив механизм защиты граждан от налогового начисления на основании предположений.

Дело № 240/22077/25

Постановление ВС от 17 июня 2026 года стало первым звоночком для ГНС. В этом деле Житомирская налоговая пыталась легализовать доначисления на сумму около 460 тысяч гривен, опираясь исключительно на массивы данных от британского субъекта «Fenix International LTD» о доходах в 2,26 млн грн за 2020–2022 годы. Однако ВС обнаружил ошибки — от игнорирования налогового адреса до неправильного применения курса НБУ на основе данных.

Главное управление ГНС в Житомирской области провело внеплановую проверку модели за период 2020–2022 годов. Основанием стало письмо ГНС Украины с информацией от компетентного органа Великобритании о доходах от платформы OnlyFans на общую сумму 2 266 424,04 грн. Налоговая выдвинула претензии относительно неуплаты НДФЛ, военного сбора и наложила штрафы за непредоставление деклараций и первичных документов.

Одним из главных доводов кассационной жалобы стало несоблюдение налоговым органом процедуры уведомления о проведении проверки. Истица указывала, что приказ о проведении проверки и уведомление были направлены не по ее налоговому адресу, а по месту жительства, информацию о котором контролирующий орган получил от органов местного самоуправления.

Суд отметил, что право на начало проверки возникает только при условии надлежащего вручения приказа способом, предусмотренным статьей 42 НК Украины. Верховный Суд указал, что суды низших инстанций не проверили сведения в информационных базах ГНС относительно актуального адреса налогоплательщика, что ставит под сомнение законность всей проверки.

Более того, налоговая применила курс НБУ по состоянию на 31 декабря каждого года ко всей сумме годового дохода. Верховный Суд подчеркнул, что согласно пункту 164.4 НК Украины, доходы в валюте должны пересчитываться в гривну по курсу, действующему на момент фактического получения каждого отдельного дохода. Использование курса на конец года привело к искусственному завышению налоговых обязательств, что является грубым нарушением норм материального права.

Также истица отрицала, что полученные от Великобритании данные касаются именно ее. В иностранной информации отсутствовал уникальный налоговый идентификатор (РНОКПП) и реквизиты банковских счетов, а идентификация произошла только по совпадению имени и даты рождения.

Суд признал, что наличие идентификаторов платформы (username, account reference) может иметь доказательственное значение, но налоговая и суды не исследовали, как именно эти данные позволяют однозначно связать международную информацию с истицей. Суд обязал в ходе нового рассмотрения изучить механизмы верификации аккаунтов на OnlyFans.

Дело № 560/9531/25

Позже, 25 июня Верховный Суд подтвердил свою позицию в деле, где сумма претензий превышала 1 миллион гривен. Этот кейс лишь закрепил стандарт того, что бремя доказывания лежит на государстве.

ВС прямо отметил, что международная налоговая информация по своєї природе является лишь «информацией», а не «первичным документом» или «банковской выпиской». Налоговая не предоставила ни одного доказательства о реальном движении средств или факте осуществления истицей деятельности по созданию контента.

Суд подчеркнул, что для налогообложения необходимо установить момент обретения права собственности на доход, а не просто зафиксировать виртуальные показатели в учетной записи OnlyFans, которые могут включать комиссии платформы или возвраты средств.

Суд подчеркнул, что в административных делах обязанность доказать правомерность решения лежит на ГНС (ст. 77 КАС Украины). Сама по себе наявность «письма из Британии» не освобождает налоговую от обязанности доказать факт реального зачисления средств на счета физического лица.

Оба дела объединяет позиция Верховного Суда: при рассмотрении таких споров суды не могут ограничиваться формальной оценкой данных, полученных от налогового органа. Вместо этого они обязаны исследовать специфику функционирования платформы OnlyFans, порядок осуществления выплат, механизм формирования доходов авторов контента и особенности взаимодействия с сервисом. Фактически Верховный Суд требует от судов низших инстанций отказаться от формального подхода, при котором налоговые уведомления-решения основывались только на текстовых файлах, полученных от британской HMRC, и автоматическом сопоставлении латинских имен с данными украинских налогоплательщиков, без надлежащей проверки происхождения и содержания такой информации.

Теперь Верховный Суд требует исследовать, как создаются аккаунты и как проходит верификация лица, что именно означают суммы в отчетах — являются ли они выплаченным доходом или только оборотом аккаунта, были ли деньги фактически зачислены на счета в украинских или зарубежных банках.

Главный риск для авторов контента остается за пределами налоговых споров — в плоскости статьи 301 УК Украины. ГНС идентифицирует моделей для сбора налога, а правоохранители (БЭБ или полиция) могут использовать акты этих же проверок как косвенное признание вины в изготовлении порнографии.

Статистика поражает: количество дел по ст. 301 УК выросло с 903 в 2023 году до 1522 дел в 2025 году. Полиция продолжает практику «контрольных закупок» и конфискации техники (iPhone 14 Pro Max, роутеры), даже если контент создавался по добровольному согласию взрослых лиц. Например, в деле № 211/1442/25 супруги получили по 3 года условно, а их кляпы и плетки были уничтожены по решению суда.

Июньские решения Верховного Суда 2026 года — это первая победа содержания над формой. Постановления по делам № 240/22077/25 и № 560/9531/25 стали первыми прецедентами такого уровня, которые защитили блогеров от необоснованного фискального давления.

Хотя эти решения значительно усилили позиции налогоплательщиков, они не решают проблему криминализации. При отсутствии реформы статья 301 УК остается инструментом для выполнения планов и, иногда, вымогательства денег. Ежегодно в Украине открывается около 1 500 уголовных производств за взрослый контент. Норма нередко применяется не только к организаторам незаконного бизнеса, но и к обычным гражданам, которые обмениваются интимными фото или видео по взаимному согласию.

В действующем законодательстве отсутствует общее определение порнографии и критерии отграничения ее от продукции эротического характера. Это нарушает принцип юридической определенности, поскольку ограничение прав должно базироваться на четких критериях.

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