НАПК предлагают уточнить подход: РАУ о декларировании членства адвокатов в НААУ и выводах о недобросовестности

Членство адвоката в НААУ является профессиональным статусом, а его неуказание в декларации не должно автоматически влечь вывод о недобросовестности или сокрытии частного интереса.

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Совет адвокатов Украины разъяснил, что членство адвоката в Национальной ассоциации адвокатов Украины является элементом профессионального статуса, который возникает в силу закона, а не является добровольным членством в общественной организации. Соответственно, его неуказание в декларации не должно автоматически влечь вывод о недобросовестности или сокрытии частного интереса.

Соответствующее разъяснение содержится в решении РАУ от 30 июня 2026 года №50, принятом по результатам рассмотрения обращения адвоката, который участвовал в конкурсе на должность судьи. В обращении говорилось о том, что одним из факторов отрицательной оценки добросовестности кандидата стало неуказание информации о членстве в НААУ в декларации.

Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова пояснила, что адвокат приобретает статус члена НААУ автоматически вследствие получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и принесения присяги. НААУ является негосударственной профессиональной организацией, созданной для обеспечения адвокатского самоуправления, и не находится в отношениях подчинения или корпоративной зависимости с адвокатом.

В РАУ подчеркнули, что такое членство не создает частного интереса или имущественной выгоды. Ассоциация не имеет дискреции отказать адвокату в такой принадлежности, а адвокат не может по собственному усмотрению быть адвокатом и одновременно не принадлежать к НААУ.

Отдельно отмечается, что сведения об адвокате содержатся в Едином реестре адвокатов Украины и могут быть проверены публично. Поэтому сам по себе факт членства в НААУ не является скрытой организационной связью и не может автоматически использоваться как самостоятельное основание для отрицательной оценки добросовестности лица как кандидата на должность судьи.

Кроме того, пункт 12 части первой статьи 46 Закона «О предотвращении коррупции» (обязывающий субъектов указывать в декларации сведения о членстве в общественных, саморегулируемых или самоуправляемых профессиональных объединениях) должен применяться с учетом цели финансового контроля. Речь идет о прозрачности связей, которые могут свидетельствовать о частном интересе, конфликте интересов, имущественной выгоде или ином влиянии на выполнение публичных функций. Однако не каждая правовая связь лица с определенным институтом имеет самостоятельное антикоррупционное значение.

Таким образом, при отсутствии прямой и однозначной нормы относительно порядка отражения в декларации принадлежности адвоката к НААУ как элемента профессионального статуса применение этой нормы должно осуществляться с учетом принципа правовой определенности и наиболее благоприятного для лица толкования.

Неуказание в декларации принадлежности адвоката к НААУ без установления других юридически значимых обстоятельств не образует самостоятельного основания для вывода о сокрытии информации, недобросовестности или умышленном представлении недостоверных сведений.

В связи с этим РАУ решила обратиться в НАПК с предложением уточнить соответствующие разъяснения в Базе знаний относительно декларирования членства адвокатов в НААУ с учетом его специальной правовой природы.

Аналогичные подходы, как отмечается, применены и в решении №51, касающемся адвокатов с приостановленным правом на занятие адвокатской деятельностью. В нем Совет исходил из той же позиции: членство в НААУ имеет специальную профессионально-правовую природу, возникает в силу закона и не является добровольным частным членством. Вместе с тем в таких случаях дополнительно должно учитываться приостановленное состояние членства в соответствии с Уставом НААУ.

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